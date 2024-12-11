Jay-Z, звинувачений у зґвалтуванні, пішов війною на адвоката потерпілої

За словами адвоката Тоні Бузбі, команда Jay-Z не тільки вчинила низку процесуальних порушень, а й намагається підкупити клієнтів його фірми, щоб вони подали на неї до суду.

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Не встиг позов про сексуальне насильство над неповнолітньою проти 55-річного репера Jay-Z стати надбанням громадськості, як команда музиканта кинула всі сили на те, щоб відбілити його репутацію і не допустити повторення долі Шона Комбса, він же Diddy. Той уже сидить у в'язниці в очікуванні суду після того, як кілька жінок і чоловіків звинуватили його в сексуальному насильстві, секс-торгівлі та інших тяжких злочинах. Тепер же Шон Картер (справжнє ім'я Jay-Z) намагається "публічно впізнати жінку", яка розповіла про групове зґвалтування за участю Картера і Комбса, пише Daily Mail з посиланням на адвоката Тоні Бузбі. Такі дії є "процесуально неправомірними".

Юрист із Г'юстона, який представляє жінку, подав скарги на репера в листі до Південного округу Нью-Йорка від імені своєї клієнтки Джейн Доу, себе і своєї юридичної фірми. Це було зроблено, як він стверджує, "у відповідь на кілька недавніх неправомірних повідомлень, спрямованих до суду юридичною командою Jay-Z".

Адвокат Тоні Бузбі Фото: Tony Buzbee/Facebook

За словами Бузбі, Картер порушив професійні протоколи, "а не просто виступив проти цього клопотання", оскільки 9 грудня він подав "своє власне "клопотання" про відмову в анонімності "свого обвинувача"".

Подання Jay-Z було "процедурно неналежним і по суті неповним", сказав адвокат, додавши, що, на його думку, його було структуроване як "привід" для його юридичної команди подати два "письмових резюме" до суду.

Jay-Z звинуватив адвоката потерпілої в шантажі

Бузбі описав "письмові резюме" як "не що інше, як наклеп, що ховається за найтоншою оболонкою судового привілею", і акцентував на тому, що має "фактичні докази" того, що юридична команда Jay-Z займалася "відверто незаконною поведінкою", і в листі він вказав на ці моменти в суді.

Зі свого боку Jay-Z звинувачує Бузбі в тому, що позов проти нього є частиною спроби вимагання.

"Я й гадки не маю, як ви стали такою жалюгідною людиною, містер Бузбі, але я обіцяю вам, що бачив таких, як ви, багато разів. Ви стверджуєте, що ви морський піхотинець? Морські піхотинці відомі своєю доблестю, у вас немає ні честі, ні гідності", — заявив чоловік Бейонсе.

Музикант запевняє, що його адвоката шантажували, надіславши йому "лист із вимогою, від "юриста" на ім'я Тоні Бузбі".

"Він розрахував, що характер цих звинувачень і громадський контроль змусять мене захотіти врегулювати справу. Ні, сер, це мало протилежний ефект! Це змусило мене захотіти викрити вас за шахрайство, яким ви є, дуже публічним чином. Так що ні, я не дам вам жодного червоного пенні!.. Тільки ваша мережа теоретиків змови, фальшива фізика, повірить в ідіотські звинувачення, які ви висунули проти мене, які, якби не серйозність, пов'язана зі спричиненням шкоди дітям, були б сміховинні," — йдеться в тексті.

Адвокат Картера в листі судді, який веде справу, написав:

"Щоб уникнути сумнівів, пан Картер повністю невинний. Це вимагання. Він не згадується і не замішаний будь-яким чином у кримінальному розслідуванні пана Комбса. Він не є ні метою, ні особою, яка становить інтерес у цьому розслідуванні".

Бузбі на всі звинувачення відреагував філософськи. Він написав у соцмережі, що "не буде заляканий або ображений", додавши: "Сонячне світло — найкращий дезінфекційний засіб, і я абсолютно впевнений, що сонце зійде".

Пізніше у себе в Х адвокат розповів, що "слідчі" з Нью-Йорка почали обдзвонювати клієнтів його фірми і пропонують їм подати на неї до суду за гроші.

Фото: Tony Buzbee/Facebook

Також він висловився з приводу спроб Картера очорнити його:

"Що стосується справи Jay Z і його спроб змусити моїх клієнтів замовкнути: раніше пан Картер заперечував, що він подавав до суду на мене і мою фірму. Він подав свою несерйозну справу під псевдонімом. У своїй нещодавній заяві він замовчує про те, що моя фірма надіслала його адвокату лист із вимогою від імені імовірної жертви, і ця жертва не зажадала від нього ні копійки. Замість цього вона лише звернулася за конфіденційною медіацією. Відтоді як я надіслав листа від її імені, пан Картер не тільки подав на мене до суду, а й намагався залякувати і переслідувати мене і цієї позивачки. Його поведінка мала протилежний ефект. Вона осміліла. Я дуже пишаюся її рішучістю. Що стосується тверджень у поданій скарзі, ми дозволимо заяві говорити самій за себе і будемо оскаржувати факти в суді, а не в ЗМІ".

Фото: Скриншот

Його ім'я відоме в судах Техасу тим, що він виграв мільярди доларів компенсації для своїх клієнтів. Наразі його фірма представляє понад 150 осіб, як чоловіків, так і жінок, які звинувачують Шона Комбса в сексуальному насильстві та експлуатації. Позов проти Картера є частиною позову від однієї з жертв.

У позовах Бузбі стверджується, що багато хто з людей, яких він представляє, зазнавали насильства на вечірках у Нью-Йорку, Каліфорнії та Флориді, де їм давали напої з додаванням наркотиків.

Адвокати Комбса відхилили позови Бузбі як "безсоромні рекламні трюки, спрямовані на отримання платежів від знаменитостей, які бояться, що про них поширюватимуть неправду, так само як неправда поширювалася про містера Комбса".

Наостанок додамо, що на тлі всього, що відбувається, Шон Картер видалив майже всі публікації зі своєї сторінки в соцмережі.

Раніше Фокус писав, що Jay-Z з'явився на прем'єрі мультфільму "Муфаса: Король Лев" з донькою і дружиною, а його теща Тіна Ноулз виправдалася за недоречний лайк.