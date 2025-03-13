"Інсулінозалежний солдат принесе перемогу": відомий адвокат поскаржився на примусову мобілізацію

Адвокат поскаржився, що його забрали просто з вулиці, хоча в ТЦК знають, що він інсулінозалежний. Юристи говорять, що з діабетом можуть мобілізувати, але все залежить від форми хвороби.

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Відомий адвокат та блогер Клим Братківський заявив, що його примусово мобілізували до Сил оборони просто з вулиці. Про це він розповів на своїй сторінці у "Фейсбук".

Він обурився, що попри діагноз — діабет, його відправили на полігон.

"Мабуть саме інсулінозалежний солдат Клим Сергійович принесе перемогу, якщо мене мобілізували з елементами викрадення в центрі міста, не давши забрати з дому інсуліни", — повідомив адвокат.

Він заявив, що має інсулінозалежність і подавав відповідні документи до ТЦК.

"Якщо хтось запитає, чи відомо ТЦК, що я на інсуліні, то так. Вони самі це визнали, але логіку примусової мобілізації важко", — написав Клим Братківський.

Чи можуть мобілізувати громадянина з діабетом: пояснення юриста

Юристка Марія Боревич на порталі "Консультант. Юридичний маркетплейс" пояснила, що чоловіків з діабетом можуть мобілізувати, але це залежить від перебігу хвороби.

"Якщо у нього тяжка форма цукрового діабету: інсулінозалежний з лабільним перебігом, наявністю ускладнень або наявністю потреби в застосуванні більше 60 одиниць інсуліну на добу для досягнення стану субкомпенсації вуглеводного обміну — то він не придатний до військової служби — мобілізувати не можуть. А якщо у нього цукровий діабет середньої тяжкості: наявність ускладнень, яка потребує застосування до 60 одиниць інсуліну на добу для компенсації вуглеводного обміну або пероральних цукрознижуючих препаратів — то він придатний до служби в ТЦК", — пояснила вона.

Чи можуть мобілізувати з діабетом: що кажуть в Міноборони

Військово-лікарська комісія, яка ухвалює рішення щодо придатності військовозобов'язаної особи до військової служби, керується Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402.

У вищезгаданій статті зазначені усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози Е10-Е16 і міститься поділ на значні, помірні, та незначні порушення функцій (пункти "а", "б", та "в"). Саме від віднесення хвороби до значних, помірних або незначних порушень функцій залежить, чи підлягає особа мобілізації під час воєнного стану.

Ступінь порушення функцій організму при цукровому діабеті визначається не за його типом, а за рівнем глікемії (рівнем цукру в крові).

Особи з цукровим діабетом будь-якого типу з рівнем глікемії не більше 13,7 ммоль/л непридатні до військової служби в мирний час та обмежено придатні у воєнний час. Це означає, що від мобілізації таких осіб не звільнено.

Обмежено придатні військові не можуть потрапити до десантних військ, танкових військ, морської піхоти, але можуть виконувати штабну або тилову роботу. Але якщо їм дозволяє здоров'я, вони можуть виконувати завдання на передовій.

Обмежено придатні громадяни можуть служити:

у штабах;

у підрозділах забезпечення;

територіальних центрах комплектування, установ, організацій;

навчальних закладах.

За яких умов мобілізувати не мають право

Про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку свідчить лише значне порушення функцій при цукровому діабеті.

Таким чином наявність цукрового діабету будь-якого типу з рівнем глікемії понад 13,7 ммоль/л дають підстави для виключення з військового обліку з отриманням права перетину Державного кордону України. Такі особи не підлягають мобілізації.

Нагадаємо, що раніше юристи розповіли, кого не можуть мобілізувати в 2025 році

Також в Полтавському обласному ТЦК та СП розповіли, що військовозобов’язані громадяни України зобов’язані особисто звернутися до ТЦК для оформлення відстрочки.