Відстрочка від мобілізації: чи можна подати заяву без особистого візиту до ТЦК

У Полтавському обласному ТЦК пояснили, чи передбачені "відстрочки поштою" чинним законодавством і чи можливий варіант подачі документів без особистої присутності.

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Військовозобов’язані громадяни України зобов’язані особисто звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), якщо хочуть оформити відстрочку. Для цього необхідно подати заяву на отримання відстрочки та пред’явити військово-обліковий документ. Про це заявили в Полтавському обласному ТЦК і СП у Facebook.

У дописі йдеться, що раніше в юридичних колах виникали суперечки щодо того, чи можна подати документи без особистої присутності. Йшлося про формулювання в пункті 58 Постанови Кабміну №560, де зазначалося, що громадяни "особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку заяву". Адвокати трактували це як можливість надсилати документи поштою чи через представника.

Однак після внесення змін до цієї постанови, які набули чинності 16 січня 2024 року, стало очевидним, що такий підхід є помилковим, зазначили в ТЦК. В оновленій редакції чітко зазначено, що під час подання заяви військовозобов’язаний повинен пред’явити військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

"Позиція Полтавського обласного ТЦК та СП лишається незмінною — для подання заяви на отримання відстрочки військовозобов'язаний громадянин повинен особисто прибути до ТЦК та СП. Жодних "відстрочок поштою" чинним законодавством не передбачено", — наголосили в Полтавському обласному ТЦК.

Нагадаємо, 11 лютого в Україні стартував проєкт Міноборони "Контракт 18-24". Він передбачає залучення молоді до лав ЗСУ з подальшим високим грошовим забезпеченням та соціальними пільгами.

Станом на 17 лютого кількість звернень щодо укладання річного контракту у додатку "Резерв+" для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила 10 тисяч.