"Контракт 18-24": стало відомо, скільки українців уже подали заявки на участь у програмі

Лише у застосунку "Резерв+" понад 10 тисяч людей вже відгукнулося на пропозицію щодо добровільного річного контракту служби у лавах ЗСУ. Однак це не єдина можливість стати учасниками програми Міноборони.

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Новий контракт на службу впродовж одного року у ЗСУ із можливістю демобілізації та виплатою одноразової фінансової допомоги у розмірі мільйона гривень уже хочуть укласти із Міністерством оборони України більше 10 тисяч громадян. Українці активно подають заявки через мобільний застосунок "Резерв+", де є можливість також ознайомитися із усіма умовами служби, військовими вакансіями та списком бригад, доступних для укладання контракту із ними. Про це повідомив під час ефіру телемарафону 17 лютого речник відомства Дмитро Лазуткін.

Чиновник розповів про те, це "службова інформація", яку у відомстві не можуть розголошувати публічно, однак одразу озвучив орієнтовну кількість людей, що вже зголосилися на нові умови контрактної служби через застосунок.

"Ми взагалі-то не розкриваємо цю службову інформацію. Але можемо сказати, що у застосунку "Резерв+" більше 10 тисяч звернень", — зазначив Лазуткін.

"Контракт 18-24": як долучитися

Варто звернути увагу, що така статистика стосується лише застосунку, "Резерв+". Щодо інших можливостей подання заявок на участь у програмі, то цих даних речник Міноборони поки що не озвучував. Тим не менше, це можна також реалізувати через сайт 18-24.army.gov.ua, а також через дзвінок до "гарячої лінії" Міністерства оборони України.

Окрім перелічених способів доєднатися до оновлених умов контракту, є також інші. Зокрема:

рекрутинг безпосередньо через бригади;

звернення до рекрутингових центрів.

Про це також в ефірі телевізійного марафону розповів Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, як можна долучитися до "Контракту 18-24". Про те, як це можна здійснити через застосунок "Резерв+", Фокус детально розповідав у матеріалі за 12 лютого.

Перед цим Фокус також з’ясував, як можна отримати електронне направлення на проходження ВЛК через застосунок "Резерв+". Про це стало відомо 10 лютого.

Також раніше з'ясувалося, що не всі українці можуть доєднатися до "Контракту 18-24". Це буде залежати від співбесід із представниками бригад ЗСУ, як повідомили 13 лютого.