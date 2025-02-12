Заявку на "Контракт 18-24" тепер можна подати в "Резерв+": подробиці

У додатку "Резерв+" можна ознайомитися з умовами служби, вакансіями, а також списком бригад для укладення "Контракту 18-24".

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В оновленій версії мобільного застосунку "Резерв+" було додано можливість подати заявку на укладення однорічного контракту в рамках проєкту Міністерства оборони України "Контракт 18-24". Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Повідомляється, що оновлення вже доступне для iOS та Android. У застосунку "Резерв+" охочі укласти "Контракт 18-24" можуть ознайомитися з умовами служби, вакансіями, а також списком підрозділів.

"Контракт 18-24" — це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних сил України на 1 рік із розширеним фінансовим і соціальним пакетом", — наголосили в оборонному відомстві.

У "Резерв+" можна подати заявку на "Контракт 18-24" Фото: Міноборони України

Згідно із заявою Міноборони, "Контракт 18-24" передбачає:

контракт на 1 рік з можливістю демобілізації або з продовженням (на вибір);

одноразова фінансова винагорода 1 мільйон гривень. Із цієї суми 200 тисяч видається одразу після укладення контракту, 800 тисяч виплачується протягом 12 місяців;

зарплату 120 тисяч грн на місяць, також можливі додаткові виплати.

Нагадаємо, у "Резерв+" також було додано можливість отримати електронне направлення на військово-лікарську комісію без відвідування ТЦК.

Раніше Кабінет Міністрів України також дозволив бронювати працівників через портал "Дія" під час дії воєнного стану.