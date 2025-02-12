Заявку на "Контракт 18-24" теперь можно подать в "Резерв+": подробности

В приложении "Резерв+" можно ознакомиться с условиями службы, вакансиями, а также списком бригад для заключения "Контракта 18-24".

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В обновленной версии мобильного приложения "Резерв+" была добавлена возможность подать заявку на заключение однолетнего контракта в рамках проекта Министерства обороны Украины "Контракт 18-24". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Сообщается, что обновление уже доступно для iOS и Android. В приложении "Резерв+" желающие заключить "Контракт 18-24" могут ознакомиться с условиями службы, вакансиями, а также списком подразделений.

"Контракт 18-24" — это добровольная возможность для граждан 18-24 лет присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В "Резерв+" можно подать заявку на "Контракт 18-24" Фото: Минобороны Украины

Согласно заявлению Минобороны, "Контракт 18-24" предусматривает:

контракт на 1 год с возможностью демобилизации или с продлением (на выбор);

единовременное финансовое вознаграждение 1 миллион гривен. Из этой суммы 200 тысяч выдается сразу после заключения контракта, 800 тысяч выплачивается в течение 12 месяцев;

зарплату 120 тысяч грн в месяц, также возможны дополнительные выплаты.

Напомним, в "Резерв+" также была добавлена возможность получить электронное направление на военно-врачебную комиссию без посещения ТЦК.

Ранее Кабинет Министров Украины также разрешил бронировать работников через портал "Дія" во время действия военного положения.