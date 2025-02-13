Не всі українці віком від 18 до 24 років можуть підписати контракт зі ЗСУ: кому відмовлять

Перед підписанням "Контракту 18-24" молоді люди повинні пройти співбесіду з представниками бригад ЗСУ. Рекрутери відбиратимуть добровольців за певними критеріями.

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Долучитися до проєкту Міністерства оборони України "Контракт 18-24", який передбачає виплату 1 мільйона гривень винагороди, пільги для вступу до закладу вищої освіти та безвідсоткову іпотеку, зможуть не всі молоді українці відповідного віку. Мобілізації до Збройних сил України підлягатимуть лише ті громадяни віком від 18 до 24 років, які не мають проблем зі здоров'ям, що можуть завадити виконанню бойових завдань, розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Речник Міноборони Дмитро Лазутків про відбір добровольців для мобілізації за "Контрактом 18-24". На відео з 17:45.

За словами речника, люди, які забажають підписати "Контракт 18-24", спілкуватимуться з уповноваженими представниками бригад ЗСУ.

"Спочатку буде співбесіда, щоб зрозуміти психотип людини, мотивацію людини, потім буде медичний огляд", — пояснив Лазуткін.

Він зазначив, що бригади зацікавлені у фізично здорових добровольцях, що розуміють, які задачі їм потрібно буде виконувати відповідно до штатних посад. Представники бригад можуть відмовляти людям, які не відповідатимуть фізичним чи моральним критеріям.

"Ясно, що людина з розхитаною психікою може бути небезпечною в підрозділі — навряд чи їй дадуть можливість підписати контракт. Будуть підбирати команду під себе", — розповів речник Міноборони.

Він також зазначив, що в постанові Кабінету міністрів України № 153 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану" прописане позачергове проходження військово-лікарської комісії для молодих добровольців.

"Людина, яка готова психологічно долучитися до війська, проходить зазвичай ВЛК доволі швидко, якщо в неї немає дійсно серйозних проблем зі здоровʼям", — сказав Лазуткін.

Нагадаємо, 13 лютого Фокус дізнавався, звідки держава може виділити гроші на проєкт "Контракт 18-24" для виплати обіцяних добровольцям мільйонів та фінансування пільг.

12 лютого Фокус зібрав відгуки військовослужбовців про "Контракт 18-24". Військові говорять, що умови контракту дискримінують старших бійців, які мобілізувалися в молодому віці й не отримали виплат і бонусів, однак ця ініціатива може прискорити мобілізацію та допомогти посилити ЗСУ.