Не все украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с ВСУ: кому откажут

Перед подписанием "Контракта 18-24" молодые люди должны пройти собеседование с представителями бригад ВСУ. Рекрутеры будут отбирать добровольцев по определенным критериям.

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Приобщиться к проекту Министерства обороны Украины"Контракт 18-24", который предусматривает выплату 1 миллиона гривен вознаграждения, льготы для поступления в учреждения высшего образования и беспроцентную ипотеку, смогут не все молодые украинцы соответствующего возраста. Мобилизации в Вооруженные силы Украины будут подлежать только граждане в возрасте от 18 до 24 лет без проблем со здоровьем, которые могут помешать выполнению боевых задач, рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткив об отборе добровольцев для мобилизации по "Контракту 18-24". На видео с 17:45.

По словам спикера, люди, которые захотят подписать "Контракт 18-24", будут общаться с уполномоченными представителями бригад ВСУ.

"Сначала будет собеседование, чтобы понять психотип человека, мотивацию человека, потом медицинский осмотр", — пояснил Лазуткин.

Он отметил, что бригады заинтересованы в физически здоровых добровольцах, понимающих, какие задачи им нужно будет выполнять в соответствии со штатными должностями. Представители бригад могут отказывать людям, которые не соответствуют физическим или моральным критериям.

"Ясно, что человек с расшатанной психикой может быть опасным в подразделении — вряд ли ему дадут возможность подписать контракт. Будут подбирать команду под себя", — рассказал спикер Минобороны.

Он также отметил, что в постановлении Кабинета министров Украины № 153 "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения" прописано внеочередное прохождение военно-врачебной комиссии для молодых добровольцев.

"Человек, который готов психологически присоединиться к армии, проходит обычно ВВК довольно быстро, если у него нет действительно серьезных проблем со здоровьем", — сказал Лазуткин.

Напомним, 13 февраля Фокус узнавал, откуда государство может выделить деньги на проект "Контракт 18-24" для выплаты обещанных добровольцам миллионов и финансирования льгот.

12 февраля Фокус собрал отзывы военнослужащих о "Контракте 18-24". Военные говорят, что условия контракта дискриминируют старших бойцов, которые мобилизовались в молодом возрасте и не получили выплат и бонусов, однако эта инициатива может ускорить мобилизацию и помочь усилить ВСУ.