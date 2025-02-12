"Мотивация хорошая, но она должна быть справедливой": что военные говорят о "Контракте 18-24"

Украинские бойцы говорят, что условия контракта для молодежи дискриминационные по отношению к тем, кто мобилизовался в молодом возрасте и ничего за это не получил. С другой стороны, это может способствовать мобилизации и улучшить ситуацию на фронте.

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Некоторые военнослужащие резко критикуют контракт с Вооруженными силами Украины для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет из-за несправедливости к бойцам, которые мобилизовались в молодом возрасте раньше и не получат никаких "бонусов" от государства. Другие признают, что обещанные выплаты в размере 1 миллиона гривен и льготы могут быть эффективным решением для пополнения рядов ВСУ и хорошей мотивацией идти на службу, однако так же призывают не забывать о тех, кто воюет уже много лет, еще со времен Антитеррористической операции и Операции объединенных сил. Фокус собрал отзывы военных о "Контракте 18-24".

Военный с ником "Страшний сєржант" написал в сети X (ранее Twitter), что не получил обещанные "подъемные" 7 000 грн, когда подписывал контракт, по во время оформления документов внесли правки, потом ему не выдали сертификат на жилье на сумму 500 000 грн как участнику АТО, а теперь он так же не подпадает под условия выплаты одного миллиона гривен за добровольную мобилизацию до 25 лет.

"Как там говорят война дело молодых? А мы так... Не нужны, видимо", — написал военнослужащий.

Военный рассказывает, что ничего не получил при подписании первого контракта еще во времена АТО Фото: Скриншот

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офіцер✙" положительно оценил такой способ мотивации молодежи для пополнения численности Вооруженных сил, но отметил, что поощрения нужны и для тех, кто служит еще со времен АТО/ООС и так же ушли на фронт в молодом возрасте, не ожидая миллионного вознаграждения.

"Я не против мотивации такими "плюшками", но надо поощрять и тех, на ком армия держится сейчас, а она реально держится на вот таких старожилах, которые есть в каждом подразделении и, без преувеличения, на них сейчас стоит вся эта движуха", — написал "Алекс".

"Алекс" говорит, что поощрять нужно также бойцов, которые ушли на фронт раньше, не ожидая вознаграждения Фото: Скриншот

Военнослужащая с ником "морезалежна" тоже отметила, что к молодым контрактникам могут предвзято относиться старшие бойцы.

"Вы же понимаете, как будут относиться "старички" к этим молодым контрачам? Они год послужат, деньги заработают и потом еще и спокойно за границу уедут", — написала она.

Военная считает, что молодежь нужно мотивировать идти на службу, но это надо делать справедливо по отношению к тем, кто в рядах ВСУ уже давно.

Военная отмечает, что условия контракта для молодежи несправедливы по отношению к тем, кто в ВСУ давно Фото: Скриншот

Военный Олег Симороз также говорит о том, что условия должны быть равными для всех мобилизованных, а контракт для 18-24-летних украинцев он называет дискриминационным по отношению к старшим бойцам.

"Этим власть порождает дискриминацию в армии и как следствие у большой группы военных, которая останется без этих плюшек, еще больше упадет уровень морально-психологического обеспечения", — написал Симороз.

Военнослужащий Олег Симороз считает условия контракта для молодежи дискриминационными по отношению к старшим бойцам Фото: Скриншот

Военный с ником "друже Бук" так же назвал предложение власти несправедливым, но заметил, что оно поможет пополнить ряды ВСУ, и признал эту идею удачной.

Некоторые военные соглашаются, что условия контракта с ВСУ помогут мобилизовать молодежь Фото: Скриншот

Контракт с ВСУ с 18 лет: что известно

СМИ писали о подготовке реформы для призыва в украинскую армию для привлечения в ВСУ 18-25-летних мужчин 24 января. Тогда заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса анонсировал "честный контракт" с финансовыми стимулами, гарантиями обучения и обеспечением диалога между солдатами и командирами.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля также сообщил журналистам о подготовке спецконтрактов с ВСУ для молодежи, а 10 февраля раскрыл его детали: бесплатное поступление в ЗВО без экзаменов, ипотека под 0% и выплаты в размере одного миллиона гривен за год добровольной службы.

11 февраля спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что военнослужащие, которые добровольно вступили в ВСУ до 25 лет раньше, также могут получить миллион. По его словам, для этого нужно обратиться к своему командиру, который расскажет об алгоритме действий. Однако это касается только военнослужащих, которые присоединились к Вооруженным силам с 24 февраля 2022 года.

Также Дмитрий Лазуткин 11 февраля подробнее рассказал об условиях контракта для 18-летних. Выплату молодые люди будут получать частями: 200 тысяч сразу после подписания контракта, 300 тысяч в течение 5 рабочих дней после прохождения базовой военной подготовки и профессиональной военной подготовки, и остальные 500 тысяч гривен после завершения контракта. Кроме этого, молодым людям будут выплачивать зарплату, а после завершения службы они будут иметь право на льготную ипотеку под 0% по программе "єОселя". Представитель Минобороны отметил, что молодежь будут мобилизовать на боевые должности для выполнения задач на фронте.

12 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что заявку на контракт с ВСУ молодые украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подать в "Резерв+".