"Это не мобилизация": в Украине готовят спецконтракты с ВСУ для 18-24 летних, — Зеленский

Контракт будет подписываться сроком на один год, а также предусматривать "очень высокое денежное обеспечение" и льготы.

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В Украине прорабатывают вариант подписания контрактов с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны... отрабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что такой специальный контракт будет предусматривать много льгот для того, кто его подпишет. Кроме того, в условиях контракта будет предусмотрено очень высокое денежное обеспечение.

Президент Украины также подчеркнул, что сроки подписания контракта будут составлять один год.

"Детали будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отдавать редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые в обмен на помощь США, а предложит взаимовыгодное партнерство.

Фокус также писал о том, что Минздрав предоставил разъяснения, как будет происходить "разбронирование" медицинских работников.