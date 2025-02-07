"Разбронирование" медицинских работников: в Минздраве объяснили алгоритм действий при лишении брони

Документы на "разбронирование" будут подавать руководители медицинских учреждений. С теми, кого "разбронируют", будут подписывать контракт на один год.

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Несмотря на то, что Кабмин разрешил бронировать 100% работников медицинских учреждений, некоторых из них смогут "разбронировать", если в этом будет необходимость. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", — заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Именно "разбронирование" медицинских работников будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил.

После этого Минздрав в координации с департаментами здравоохранения будет проводить консультации и формировать списки необходимых медработников.

"Процесс будет организован таким образом, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений", — отметили в пресс-службе Минздрава.

Документы на "разбронирование" конкретных работников будут подавать руководители медицинских учреждений с помощью портала "Дія", в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

После "разбронирования" специалисты будут мобилизоваться в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы, а контракты с ними будут заключать сроком на 1 год.

Напомним, 3 февраля Минздрав разъяснил постановление Кабмина о разбронировании медицинских работников.

Фокус рассказывал о том, какие две категории населения получили право на бронирование.