"Розбронювання" медичних працівників: в МОЗ пояснили алгоритм дій при позбавленні броні

Документи на "розбронювання" подаватимуть керівники медичних закладів. З тими, кого "розбронюють", підписуватимуть контракт на один рік.

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Попри те, що Кабмін дозволив бронювати 100% працівників медичних установ, деяких з них зможуть "розбронювати", якщо у цьому буде потреба. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу", — заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Саме "розбронювання" медичних працівників відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил.

Після цього МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників.

"Процес буде організовано таким чином, аби забезпечити належне функціонування цивільних медичних закладів", — зазначили у пресслужбі МОЗ.

Документи на "розбронювання" конкретних працівників подаватимуть керівники медичних закладів за допомогою порталу "Дія", відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Після "розбронювання" фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби, а контракти з ними укладатимуть строком на 1 рік.

Нагадаємо, 3 лютого МОЗ роз'яснило постанову Кабміну про розбронювання медичних працівників.

Фокус розповідав про те, які дві категорії населення отримали право на бронювання.