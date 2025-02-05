Мобілізація в Україні: які підприємства бронюватимуть максимальну кількість працівників

Указ президента Володимира Зеленського розширює можливість надання броні. Постачальники тепла, водоканали та компанії, що вивозять сміття, мають право забронювати до 75% працівників.

Related video

Бронь від мобілізації до ЗСУ отримають працівники українських теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами. Про це йдеться в рішенні Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке затвердив указом президент Володимир Зеленський.

Зазначені підприємства мають право забронювати до 75% військовозобов'язаних працівників. Рішення РНБО невідкладно змінює постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 під назвою "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо питання бронювання військовозобов'язаних.

"Запроваджується можливість бронювання від служби в армії працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам із постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, водовідведення, управління побутовими відходами", — сказано в документі.

Крім того, встановлюються особливості визначення критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності України в особливий період суб'єктів господарювання. Зміни торкнуться і підприємств, що працюють на сферу оборони.

Фокус раніше пояснював, чи можуть роботодавці забронювати людину, яка перебуває в розшуку. Ті, хто порушив правила військового обліку, спочатку мають сплатити штраф.

Міноборони та Командування медичних сил ЗСУ може "розбронювати" працівників медзакладів. Медичних фахівців можуть мобілізувати, якщо вони потрібні армії.