Когось можуть і "розбронювати": у МОЗ роз'яснили постанову Кабміну

Всі медичні працівники закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, для яких робота у цих установах є основним місцем зайнятості, можуть бути заброньованими. Однак за певних умов бронювання можуть скасувати.

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Кабінет Міністрів України визначив порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації: мобілізованими можуть бути 100% працівників комунальних та державних медичних установ. Однак при цьому законодавство визначає, що потреби ЗСУ й сектору оборони у медичних працівника будуть покривати через механізм "розбронювання" окремих фахівців, у яких є потреба серед військових. Таке роз’яснення опублікували на сайті Міністерства охорони здоров’я 1 лютого.

"Потреби Збройних сил України та сектору оборони у медиках, що можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, будуть забезпечуватись через механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких наразі є потреба", – йдеться у роз’ясненні МОЗ.

Такий процес буде відбуватися за запитом від Міноборони та Командування медичних сил. Далі подання про розбронювання працівника будуть робити керівники медзакладів за допомогою інструментів порталу "Дія".

Після цього бронювання на працівника, на якого зробило запит керівництво, знімається, і він підлягає військовій службі. Медичні фахівці мобілізуватимуться до лав ЗСУ чи інших військових формувань залежно від їхніх потреб, де отримають призначення на медичні військові посади.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну, право на 100% бронювання працівників мають наступні медичні заклади:

заклади охорони здоров’я державної форми власності;

заклади охорони здоров’я комунальної форми власності;

установи, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз;

центри крові.

До цього медичні заклади, які законодавство визначало як критично важливі, могли забронювати лише 50% військовозобов’язаних чоловіків.

Раніше Фокус розповідав, які дві категорії населення отримали право на бронювання. Окрім медпрацівників, бронюванню відтепер підлягають всі військовозобов’язані, які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це стало відомо 2 лютого.

Також стало відомо, що підприємства мають підтвердити статус "критичності" для країни до 28 лютого. Про це Фокус розповідав 29 січня.