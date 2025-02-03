Кого-то могут и "разбронировать": в Минздраве разъяснили постановление Кабмина

Все медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, для которых работа в этих учреждениях является основным местом занятости, могут быть забронированы. Однако при определенных условиях бронирование могут отменить.

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Кабинет Министров Украины определил порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации: мобилизованными могут быть 100% работников коммунальных и государственных медицинских учреждений. Однако при этом законодательство определяет, что потребности ВСУ и сектора обороны в медицинских работника будут покрывать через механизм "разбронирования" отдельных специалистов, в которых есть потребность среди военных. Такое разъяснение опубликовали на сайте Министерства здравоохранения 1 февраля.

"Потребности Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых сейчас есть потребность", — говорится в разъяснении Минздрава.

Такой процесс будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил. Далее представление о разбронировании работника будут делать руководители медучреждений с помощью инструментов портала "Дія".

После этого бронирование на работника, на которого сделало запрос руководство, снимается, и он подлежит военной службе. Медицинские специалисты будут мобилизоваться в ряды ВСУ или других военных формирований в зависимости от их потребностей, где получат назначение на медицинские военные должности.

Напомним, согласно постановлению Кабмина, право на 100% бронирование работников имеют следующие медицинские учреждения:

учреждения здравоохранения государственной формы собственности;

учреждения здравоохранения коммунальной формы собственности;

учреждения, осуществляющие деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз;

центры крови.

До этого медицинские учреждения, которые законодательство определяло как критически важные, могли забронировать только 50% военнообязанных мужчин.

Ранее Фокус рассказывал, какие две категории населения получили право на бронирование. Кроме медработников, бронированию отныне подлежат все военнообязанные, которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом стало известно 2 февраля.

Также стало известно, что предприятия должны подтвердить статус "критичности" для страны до 28 февраля. Об этом Фокус рассказывал 29 января.