Право на бронювання отримали ще дві категорії населення: хто до них відноситься

Відтепер 100% цих категорій населення матимуть бронювання від мобілізації, і Фокус розповідає, хто до них відноситься.

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В період воєнного стану та мобілізації в Україні деякі категорії населення мають право на бронювання від мобілізації. Нещодавно його отримали ще дві категорії працівників. В Україні нещодавно внесли зміни в порядок бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Відповідні зміни внесені постановою Кабінету Міністрів № 36 від 14.01.2025 року "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на військовий час". Фокус розповідає, хто відтепер має право на бронювання від мобілізації.

Зокрема, Уряд прийняв рішення щодо бронювання всіх військовозобов’язаних медичних працівників за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи. До них належать медики:

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

закладів громадського здоров’я;

установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз;

центрів крові.

Також бронюванню підлягають всі військовозобов’язані, які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Кількість військовозобов’язаних, які займають посади у Товаристві Червоного Хреста України, інших українських неурядових організаціях, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, за переліком, затвердженим Мінрозвитку, повинна становити не більше 50 відсотків загальної кількості військовозобов’язаних працівників", — зауважується в Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Нагадаємо, що в Україні оновили правила мобілізації. Тепер військовозобов'язаних можна одразу відправити на медогляд.

Крім цього, за словами народного депутата Дмитра Кисилевського, в Україні зміняться правила бронювання від загальної мобілізації до ЗСУ з 1 березня. Підприємства зобов'язані підтверджувати свій статус "критичності" для країни до 28 лютого,