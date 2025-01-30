Автоматом на медогляд у ТЦК: як в Україні змінили правила мобілізації

Військовозобов'язаних, які прибули до ТЦК для уточнення даних, можуть одразу направити на медогляд, без вручення окремої повістки. Здебільшого з нововведеннями зіткнуться обмежено придатні до служби в ЗСУ.

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В Україні оновили правила мобілізації, тепер військовозобов'язаних можуть відразу направити на медогляд. Про це повідомляє агентство "РБК-Україна".

До внесення нових змін Кабінетом Міністрів українці, які перебувають на військовому обліку, прибували до ТЦК для уточнення персональних даних. Їх не направляли на медогляд автоматично, а тільки після вручення повістки.

Наразі військовозобов'язаних можуть одразу скерувати на військово-лікарську комісію (ВЛК) відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", якщо щодо них немає дійсного рішення ВЛК щодо ступеню придатності до служби та інших підстав для відтермінування від призову до армії.

Медичний огляд можуть пройти також ті, хто сам побажав це зробити. Здебільшого нововведення торкнуться обмежено придатних до служби, які до 4 лютого 2025 року зобов'язані пройти перекомісію.

Агентство зазначає, що на сьогодні в Україні налічується близько мільйона "обмежено придатних", які не пройшли медкомісію, і вони можуть не встигнути зробити це до терміну. Для цього готують законопроєкт, що продовжує зобов'язання до 5 червня.

Електронне направлення на ВЛК можна отримати в додатку "Резерв+". Таке направлення вважається отриманим у день його відправлення в електронний кабінет.

Нагадаємо, деякі мери міст Львівської області отримали штрафи за невиконання мобілізаційних планів. Приміром, мера Дрогобича оштрафували на 36 000 гривень.

У Верховній Раді раніше говорили про плани поліпшення роботи поліції. Правоохоронці мають зупинити "бусифікацію" і не затримувати людей.