Автоматом на медосмотр в ТЦК: как в Украине изменили правила мобилизации

Прибывших в ТЦК для уточнения данных военнообязанных могут сразу направить на медосмотр, без вручения отдельной повестки. В основном с нововведениями столкнутся ограниченно пригодные к службе в ВСУ.

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В Украине обновили правила мобилизации, теперь военнообязанных могут сразу направить на медосмотр. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

До внесения новых изменений Кабинетом Министров украинцы, состоящие на воинском учете, прибывали в ТЦК для уточнения персональных данных. Их не направляли на медосмотр автоматически, а только после вручения повестки.

Сейчас военнообязанных могут сразу направить на военно-врачебную комиссию (ВВК) в соответствии со сведениями в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", если по ним нет действительного решения ВВК о степени пригодности к службе и других оснований для отсрочки от призыва в армию.

Медицинский осмотр могут пройти также те, кто сам пожелал это сделать. В основном нововведения коснутся ограниченно пригодных к службе, которые до 4 февраля 2025 года обязаны пройти перекомиссию.

Агентство отмечает, что на сегодня в Украине насчитывается около миллиона "ограниченно пригодных", не прошедших медкомиссию и они могут не успеть сделать это к сроку. Для этого готовится законопроект, продлевающий обязательство до 5 июня.

Электронное направление на ВВК можно получить в приложении "Резерв+". Такое направление считается полученным в день его отправки в электронный кабинет.

Напомним, некоторые мэры городов Львовской области получили штрафы за невыполнение мобилизационных планов. К примеру, мэра Дрогобыча оштрафовали на 36 000 гривен.

В Верховной Раде ранее говорили о планах улучшения работы полиции. Правоохранители должны остановить "бусификацию" и не задерживать людей.