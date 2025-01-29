12 лет для работников ТЦК и бронирования: почему не наказывают военкомов, — нардеп (видео)

Некоторые работники ТЦК удаляли запись о бронировании от мобилизации из реестра "Оберіг", заявил нардеп Александр Федиенко. Он объяснил, что следует делать, пока примут закон о 12 годах тюрьмы за такие преступления.

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Народные депутаты в ближайшее время вряд ли проголосуют за законопроект, который усиливает ответственность за нарушение ТЦК и ВВК. Вместо этого планируют улучшить работу правоохранительных органов, которые должны остановить "бусификацию" и не помогать военкомам задерживать людей. О нарушениях терцентров комплектования (ТЦК) и о том, как с ними будут бороться, народный депутат и член комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко рассказал в эфире канала "Новости. Live"

Нарушение ТЦК и бронирования — комментарий Федиенко см. с 46:41

Нарушение ТЦК и бронирования — объяснения нардепа

Федиенко пояснил, что как автор законопроекта об уголовной ответственности работников ТЦК и ВВК, собрал жалобы людей, пострадавших из-за нарушений военкоматов. После этого устроили совместное заседание двух комитетов Верховной Рады — правоохранительного и нацбезопасности, на которых рассмотрели "возмутительные" случаи. Нардеп обнародовал нарушения ТЦК, из-за которых люди из сферы ВПК или работник критически важных предприятий потеряли бронирование:

если компания не успела подтвердить критическую важность;

если компания имеет этот статус, но не успели забронировать работника;

если гражданин имел бронирование от мобилизации в реестре "Оберіг", но работник ТЦК эту запись удалил, и человека призвали.

"Это, в принципе, есть преступление, то есть это подделка и за это предусмотрена ответственность", — сказал политик.

Уголовная ответственность ТЦК и ВЛК

Нардепы действительно подали законопроект, который ужесточит наказание как для офицеров, задействованных в правонарушениях, так и для рядовых сотрудников, отметил Федиенко. Вероятная ответственность — до 12 лет тюрьмы. Впрочем, политик не уверен, что документ быстро проголосуют и начнутся сажать фигурантов. По его мнению, задержка произойдет из-за так называемых "дела генералов", к которому приковано внимание общества. Сначала решат эту проблему, которая касается наказания топ-офицеров, а потом вернутся к военным ТЦК, пояснил он.

"Нам нужно сначала разобраться с кейсом [суд над генералами], чтобы мы двигались дальше в части повышения наказания. И чтобы мы не отдавали меч — инструмент для высшего военного руководства наказывать неугодных командиров", — сказал Федиенко.

Пока закон об уголовной ответственности за нарушение ТЦК не будет действовать, в Украине следует наладить работу правоохранительных органов, подчеркнул нардеп. Политик назвал две структуры, которые должны заниматься незаконными действиями военкоматов — Национальную полицию и ГБР. По его убеждению, "каждая правоохранительная структура должна выполнять свою работу", и если так будет, то "бусификация" исчезнет.

Политик объяснил, как должна действовать полиция. Например, есть случай "бусификации" — когда люди в военной форме без опознавательных знаков и в балаклавах "похищают людей". В таком случае правоохранители должны задержать таких лиц и наказать их в соответствии с законом.

"Полиция должна преследовать работников, если они действительно работники ТЦК, и привлечь к уголовной ответственности. Как только мы получили два-три кейса, то и поверьте, бусификация исчезнет сама собой. И здесь вот вопрос к полиции тоже — вопрос, как я говорю, о безответственности некоторых правоохранительных органов", — заявил Федиенко.

Отметим, 28 января медиа "Громадське" рассказало историю компании "Око камера", которая потеряла руководителя производства. Военнообязанный пришел в терцентр комплектования, чтобы обновить данные для бронирования. После этого с ним потеряли связь, а отыскали уже в распределительном центре.

Напоминаем, Фокус собрал оценки законопроекта о "честной мобилизации", согласно которому будут наказывать за нарушение ТЦК и ВВК.