До 8 лет тюрьмы работникам ТЦК и ВВК: что меняет новый закон о "честной мобилизации"

Мобилизация в Украине сопровождается многочисленными скандалами — от принудительного содержания в ТЦК до нарушений во время медосмотров. Теперь народные депутаты предлагают установить четкую уголовную ответственность для работников военкоматов и врачей ВВК, которые принимают неправомерные решения. Фокус узнал, как новый законопроект может изменить призыв на службу.

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Недавно на сайте Верховной Рады появился законопроект №12442, которым нардепы предлагают введение уголовной ответственности для представителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка призыва и проведения медосмотра.

В случае принятия законопроекта сотрудников ТЦК будут наказывать служебными ограничениями или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет за незаконный призыв гражданина, не подлежащего мобилизации, или за неправомерное освобождение военнообязанных лиц от мобилизации. Однако в период военного положения наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Для врачей ВВК предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет, а в условиях военного положения — от трех до восьми лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет за нарушение порядка проведения медицинского осмотра. Речь идет о случаях, когда по их выводам к службе были призваны лица, непригодные по состоянию здоровья, или незаконно уволенные из армии.

Ответственность для ТЦК и ВВК: что изменит новый законопроект

Один из инициаторов законопроекта, народный депутат Максим Павлюк рассказал Фокусу, что сейчас есть запрос именно от боевых частей, которым не хватает мотивированных и хорошо подготовленных бойцов. Параллельно все видят, что есть проблемы с рекрутинговыми центрами. В частности, ТЦК проводят "бусификацию" из-за выставленных ОВА планов по необходимому количеству мобилизованных граждан.

"Если раньше планы они закрывали, когда признавали человека на ВВК годным и сажали в автобус на распределительный пункт, то сейчас выполнение плана считается только тогда, когда бригада зачислила их в списки части", — говорит Павлюк.

Так во время проведения мероприятий контроля за работой ТЦК были установлены случаи призыва граждан на военную службу, которые не подлежали мобилизации. Также нередки случаи нарушения порядка проведения должностными лицами ВВК медосмотра для определения пригодности лица к военной службе, что приводит к нарушению прав граждан, уклонению от призыва или незаконному увольнению со службы.

"Наш законопроект предусматривает исключительно уголовную ответственность. Поэтому все приговоры судов будут публичны и доступны в соответствующем реестре. Кроме этого, мы еще и предусматриваем уголовную ответственность для членов ВВК согласно статье 368-5 УК (незаконное обогащение). Их пока там нет, а потому если член ВВК будет признан виновным по этой статье, он еще попадает в реестр коррупционеров", — подчеркнул нардеп.

По его словам, от процесса мобилизации во время войны зависит судьба государства, однако он должен происходить в соответствии с Конституцией Украины и другими законами. В случае их нарушения наступает ответственность.

"Сейчас часть граждан уклоняется от добровольной явки в ТЦК и СП из-за ощущения безнаказанности его сотрудников. Впрочем, я считаю, что ситуация вскоре изменится", — продолжает Павлюк.

Новый законопроект: что делать, если не согласен с решением ВВК?

Народный депутат отметил, что согласно части 13 статьи 2 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" порядок проведения медосмотра утверждается Минобороны. Поэтому ответственность для врача наступит в случае нарушения данного порядка.

"Кроме этого, граждане при прохождении ВВК при наличии предоставляют свои врачебные документы или карточки, и соответственно комиссия ВВК также обязана их проверять и принимать во внимание. Если гражданин убежден, что у него имеется та или иная болезнь, которая дает основания на отсрочку или получение статуса непригодного, а врачи не обращают внимание ни на его слова, ни на его медицинские документы, то лицо сможет подать заявление в отношении таких членов комиссии ВВК о совершении ими преступления, предусмотренного ст. 337-1 УКУ", — пояснил Павлюк.

При прохождении медосмотра нужно предоставить все имеющиеся медицинские документы, а в случае несогласия с решением ВВК обязательно об этом письменно указать в документах, которые дают на подпись. В каждом конкретном случае должно проводиться полное объективное и беспристрастное досудебное расследование, отметил он.

Но пока не понятно как действовать, если человека принудительно доставляют в ТЦК, а медкомиссия проставляет "годен" за 10 минут. У такого человека нет времени ни на обжалование решения, ни возможности доказать, что есть определенные проблемы со здоровьем. И как в таком случае будет работать закон, если его примут — вопрос все еще открыт.

Напомним, 27 января на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект об уголовной ответственности для ТЦК и ВВК. Главными инициаторами документа являются нардепы от "Слуги народа" Максим Павлюк и Александр Бакумов.

Ранее Фокус рассказывал об изменениях в законодательство относительно уголовной ответственности представителей государства за нарушение процесса мобилизации. В частности, адвокат Ростислав Кравец не уверен, что эти изменения будут приняты.