Наказание для ТЦК за незаконную мобилизацию: почему нормы не будут действовать, а бусификация не исчезнет

В Украине предлагают внести изменения в законодательство для наказания представителей ТЦК за незаконный призыв граждан. Более того, ответственность будет касаться и членов ВВК за неправильные диагнозы. Фокус узнал больше о предложениях нардепов и рассказывает, помогут ли изменения улучшить ситуацию с мобилизацией.

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В понедельник, 20 января, нардеп Максим Бужанский заявил, что в Украине могут начать наказывать представителей ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву. В частности, совместное заседание провели комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитет по вопросам правоохранительной деятельности по соблюдению прав человека во время мобилизации. По словам народного депутата Александра Бакумова, закон об усилении мобилизации не работает, как должен был бы, а одни органы власти "перебрасывают" ответственность на другие.

"Вместо системы учета, надлежащего оповещения, админ. постановлений, штрафов, исполнительных производств и других законных мер для правонарушителей, — блокпосты, перекрытие городских дорог для всех, бусификация и тому подобное. Представитель Офиса Омбудсмена во время заседания метко назвал это "хаосом", — сказал Александр Бакумов.

Ответственность ТЦК за незаконный призыв: что изменится

Согласно предварительным предложениям парламентских правоохранительный комитет разработает и внесет изменения в законодательство относительно уголовной ответственности представителей государства за нарушение порядка призыва граждан на военную службу. Кроме этого, предлагают установить ответственность членов ВВК за нарушение порядка проведения медосмотра, а именно признание непригодными годных лиц и наоборот.

Также по результатам заседания было решено, что уполномоченные на осуществление мобилизационных мероприятий лица должны:

быть без балаклав;

по требованию представляться и предъявлять служебное удостоверение;

для выполнения мобилизационных задач не использовать спецмероприятия, в частности, антитеррористические, разведывательные.

Тогда как любые действия по ограничению прав и свобод человека должны реализовываться правоохранителями на основании законодательства.

"Комитеты направят запросы в министерства, силовые структуры и правоохранительные органы, после получения ответов будет назначено заседание", — отметил Бакумов.

В разговоре с Фокусом нардеп отметил, что если говорить о нормативно-правовом регулировании, то комитет разработает нормы об ответственности ТЦК за незаконный призыв мужчин.

"У нас даже такие кейсы есть, когда лицо мобилизуется, когда является забронированным или имеет право на отсрочку. И потом развернуть эту ситуацию обратно и вернуть лицо в гражданскую жизнь почти невозможно, потому что оснований для увольнения с военной службы нет. Поэтому мы говорим об ответственности ТЦК", — сказал Александр Бакумов.

Кроме этого, должна быть ответственность членов ВВК, врачей, которые определяют непригодными тех, кто может воевать, и наоборот. Ведь это влечет за собой случаи, связанные с травмированием и даже смертью.

Зато, если говорить вне нормативно-правового регулирования, отмечает депутат, то сегодня любой представитель государства должен быть без маски, а по требованию украинца лицо должно быть идентифицировано. Тогда как ограничение прав и свобод человека может применяться только правоохранительными органами.

"Мы не можем говорить о том, что представители Вооруженных сил Украины или других военных формирований могут ограничивать права и свободы человека. Это запрещено Конституцией", — заявил он.

Бакумов еще не может сказать, когда будут внесены изменения в законодательство об ответственности ТЦК за незаконный призыв. Он надеется, что это займет дни, а не недели.

Государство защищает представителей ТЦК: что об изменениях думает адвокат

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец не думает, что изменения в законодательство об ответственности ТЦК за незаконный призыв будут приняты. Он сообщил Фокусу, что сейчас и так не выполняются имеющиеся нормы закона.

"На сегодняшний день предусмотрена и так достаточно суровая ответственность в виде лишения свободы за превышение служебных полномочий во время действия военного положения на срок от 8 до 12 лет. Куда больше? Расстрел ввести?" — отметил Ростислав Кравец.

Он убежден, что ситуация улучшилась бы, если бы кого-то из руководителей ТЦК привлекли к ответственности за мобилизацию забронированных или людей с отсрочкой.

"А пока это повышение ответственности, когда ее просто не применяют, ни к чему хорошему не приведет. Это исключительно пиар-ход, и я не думаю что вообще этот законопроект пройдет и будет принят. Так как на сегодняшний день сама политика государства фактически на защите представителей ТЦК от ответственности за совершение ими преступлений", — подчеркнул адвокат.

Напомним, 21 января нардеп Александр Федиенко сообщил, что Верховная Рада не готовит законопроект об усилении ответственности ТЦК за незаконный призыв. Он отметил, что эти нормы уже прописаны в действующем законодательстве.

20 января депутат Максим Бажанский рассказал, что только 12% уклонистов получили штрафы, тогда как всего в розыск было объявлено 45% лиц, уклонившихся от службы.