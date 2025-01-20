"Подкрепление под Покровск": в Раде рассказали, сколько уклонистов получили штрафы

Сотрудники ТЦК не спешат отправлять письма с оповещениями о штрафах за нарушение правил воинского учета. Вместо этого им проще и дешевле отлавливать людей на улицах, сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

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Комитеты Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и национальной безопасности 20 января обсуждали мобилизацию в Харькове, напоминающую "фильтрацию при контртеррористической операции". Выяснилось, что лишь 12% уклонистов получили штрафы, рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Из всего количества уклонистов 45% объявили в розыск. По словам Бужанского, ТЦК объясняют показатели тем, что выписывать штрафы им "слишком дорого". Гораздо дешевле просто ловить людей на улицах.

"Минобороны, руководство Сухопутных Войск и ТЦК не выполняют принятые Радой законы. Поэтому, происходит то, что мы видим на улицах. Не сработали заложенные в законы механизмы", — объясняет политик.

Из объяснений представителей ТЦК нардепы услышали, что военкомы не могут выписать много протоколов, ведь каждое заказное письмо будет стоить 82 гривны. При этом военкомы не просили Раду урегулировать вопрос доставки заказных писем с повестками.

"Не можем послать подкрепления под Покровск, потому что письма дорогие, вывод такой", — написал Бужанский.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине могут начать наказывать военкомов за мобилизацию забронированных и не подлежащих призыву.

Фокус уже писал, как должны вести себя военкомы на улицах и какие документы всегда должны иметь при себе военнообязанные. Сотрудники ТЦК не могут применять методы принуждения для задержания человека.