Задержание без подачи в розыск: какие правила ТЦК и какие документы следует носить людям

Граждане могут случайно пропустить повестку, которую терцентры комплектования прислали по почте, отметил адвокат. В таком случае людей будут считать нарушителями и могут действительно подать в розыск.

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Работники терцентров комплектования (ТЦК) должны действовать исключительно в соответствии с нормами украинского законодательства, которое не позволяет им применять физическую силу к людям. Между тем граждане пугаются людей в балаклавах, которые в переулках требуют показать военно-учетные документы. Как должны вести себя военкомы и какие документы всегда должны иметь при себе военнообязанные, адвокат Николай Максимов рассказал в интервью "Украинскому радио. Харьков".

ТЦК и мобилизация — правила для военкоматов

Максимов пояснил, что обязанности и возможности работников ТЦК четко разграничены от действий сотрудников Нацполиции. Это означает, что военкомам нельзя применять какие-то методы принуждения, чтобы задержать человека и доставить его в терцентр.

"На сегодняшнее время ни один нормативно-правовой акт не предусматривает, что работники территориальных центров комплектования могут применять любую физическую силу к гражданам Украины, которые подлежат мобилизации", — сказал он.

Какие правила для людей и ТЦК при мобилизации:

граждане нарушают законодательство о мобилизации, если они не обновили данные, не пришли по повестке, не явились в военкомат по вызову;

если есть нарушения, то военкомы могут подать человека в розыск — то есть обращаются в Нацполицию;

если полицейские во время проверки на блокпосту (или в другом месте) обнаруживают нарушителя, они должны организовать его доставку в ТЦК;

в ТЦК привлекают нарушителя к ответственности (административной или другой, согласно закону).

В то же время адвокат подтвердил, что в сети действительно публикуют видео, на которых видны нарушения со стороны военкоматов. По его словам, полномочия ТЦК и полиции разделены, но некоторые сотрудники "распределением полномочий, как правило, пренебрегают". Он описал возможные нарушения: человек не в розыске, а его задерживают, или задержание проводят военкомы, а полиция стоит рядом.

"Мы видим огромное количество видео, где работники полиции стоят рядом, а именно работники территориальных центров комплектования принудительно задерживают граждан и доставляют ТЦК, хотя это исключительно полномочия полиции", — подчеркнул сотрудник журналистов

Документы для ТЦК, повестки и нарушения закона

Максимов перечислил случаи, которые считаются нарушением закона о мобилизации и из-за которых граждане могут оказаться в розыске или их задерживают:

несвоевременное обновление военно-учетных данных;

если гражданину пришла повестка "Укрпочтой", ее не вручили, она вернулась в ТЦК, и тогда уже есть нарушение;

если гражданин имеет отсрочку, получил бронирование, но в реестре военнообязанных об этом нет данных.

Кроме того, есть "негласное распоряжение", от которого могут страдать граждане, отметил адвокат. По словам Максимова, если человек не в розыске, но у него не все в порядке с документами, то его также могут считать "нарушителем" и принудительно доставить в военкомат.

Какие документы следует иметь при себе при встрече с военкомами:

бумажные военно-учетные документы;

или военные документы в электронном виде — то есть в приложении "Резерв+". Но в таком случае следует учесть два момента, отметил адвокат. Во-первых, данные в приложении надо периодически обновлять, чтобы убедиться, что все в порядке. Во-вторых, телефон может разрядиться и тогда документ не покажешь.

Отметим, 20 января нардеп Максим Бужанский заявил, что работников ТЦК планируют наказывать за мобилизацию людей с бронью или отсрочкой. Политик отметил, что в Верховной Раде нарабатывают соответствующий законопроект.

Напоминаем, 19 января Фокус пописал процедуру обновления бронирования для работников критически-важных предприятий.