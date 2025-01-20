Затримання без подання в розшук: які правила ТЦК та які документи слід носити людям

Громадяни можуть випадково пропустити повістку, яку терцентри комплектування надіслали поштою, зауважив адвокат. У такому випадку людей вважатимуть порушниками і можуть дійсно подати в розшук.

Related video

Працівники терцентрів комплектування (ТЦК) повинні діяти виключно відповідно до норм українського законодавства, який не дозволяє їм застосовувати фізичну силу до людей. Тим часом громадяни лякаються людей у балаклавах, які у провулках вимагають показати військово-облікові документи. Як повинні поводитись військкоми та які документи завжди повинні мати при собі військовозобов'язані, адвокат Микола Максимов розповів у інтерв'ю "Українське радіо. Харків".

ТЦК та мобілізація — правила для військкомів

Максимов пояснив, що обов'язки та можливості працівників ТЦК чітко розмежовані від дій співробітників Нацполіції. Це означає, що військкомам не можна застосовувати якісь методи примусу, щоб затримати людину та доставити її в терцентр.

"На сьогоднішній час жодний нормативно-правовий акт не передбачає, що працівники територіальних центрів комплектування можуть застосовувати будь-яку фізичну силу до громадян України, які підлягають мобілізації", — сказав він.

Які правила для людей та ТЦК при мобілізації:

громадяни порушують законодавство про мобілізацію, якщо вони не оновили дані, не прийшли по повістці, не з'явились у військкомат за викликом;

якщо є порушення, то військкоми можуть подати людину в розшук — тобто звертаються до Нацполіції;

якщо поліцейські під час перевірки на блокпосту (або в іншому місці) виявляють порушника, вони повинні організувати його доставку в ТЦК;

в ТЦК притягують порушника до відповідальності (адміністративної або іншої, згідно з законом).

Водночас адвокат підтвердив, що у мережі дійсно публікують відео, на яких видно порушення з боку військкомів. З його слів, повноваження ТЦК та поліції розділені, але деякі співробітники "розподілом повноважень, як правило, нехтують". Він описав можливі порушення: людина не в розшуку, а її затримують, або затримання проводять військкоми, а поліція стоїть поряд.

"Ми бачимо величезну кількість відео, де працівники поліції стоять поруч, а саме працівники територіальних центрів комплектування примусово затримують громадян і доставляють ТЦК, хоча це виключно повноваження поліції", — наголосив співробітник журналістів

Документи для ТЦК, повістки та порушення закону

Максимов перелічив випадки, які вважаються порушенням закону про мобілізації і через які громадяни можуть опинитись в розшуку або їх затримують:

невчасне оновлення військово-облікових даних;

якщо людині прийшла повістка "Укрпоштою", її не вручили, вона повернулась в ТЦК, і тоді вже є порушення;

якщо людина має відстрочку, отримала бронювання, але у реєстрі військовозобов'язаних про це немає даних.

Крім того, є "негласне розпорядження", від якого можуть потерпати громадяни, зауважив адвокат. Зі слів Максимова, якщо людина не в розшуку, але у неї не все гаразд з документами, то її також можуть вважати "порушником" та примусово доставити у військкомат.

Які документи варто мати при собі при зустрічі з військкомами:

паперові військово-облікові документи;

або військові документи у електронному вигляді — тобто у додатку "Резерв+". Але в такому випадку слід врахувати два моменти, зауважив адвокат. По-перше, дані у застосунку треба періодично оновлювати, щоб переконатись, що все гаразд. По-друге, телефон може розрядитись і тоді документ не покажеш.

Зазначимо, 20 січня нардеп Максим Бужанський заявив, що працівників ТЦК планують карати за мобілізацію людей з бронню або відстрочкою. Політик зауважив, що у Верховній Раді напрацьовують відповідний законопроєкт.

Нагадуємо, 19 січня Фокус пописав процедуру оновлення бронювання для працівників критично-важливих підприємств.