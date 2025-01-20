Работников ТЦК могут наказывать за мобилизацию забронированных и негодных к службе, — нардеп

Народные депутаты разработают законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за незаконную мобилизацию. Прежде всего в Раде хотят навести порядок с забронированными.

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В Украине могут начать наказывать работников ТЦК за мобилизацию забронированных украинцев и тех, кто не подлежит призыву. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич и его коллега, генерал-лейтенант Александр Павлюк внесли данное предложение. Нардепы, по словам Бужанского, будут разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за незаконную мобилизацию тех, кто ей не подлежит или забронирован.

Сотрудникам военно-врачебных комиссий также грозят ответственностью за "попытки выдавать нездоровых за здоровых".

"Не может так быть, что у граждан есть ответственность за нарушение правил воинского учета, а у сотрудников ТЦК и ВВК нет", — заключил Бужанский.

Отметим, что Генштаб и Минобороны пока не комментировали данную инициативу.

Напомним, в июле прошлого года жителя Львовской области военкомы забрали на службу в ВСУ, причем у него была отсрочка до конца января 2025 года. Мужчина работал в сети супермаркетов "АТБ" и имел бронь от призыва.

Нардеп Александр Бакумов ранее обращал внимание на незаконные действия работников ТЦК во время мобилизации в Харькове. В городе тотально блокируют дороги и происходит "фильтрация населения".