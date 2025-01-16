"Что это за ОПГ в масках": в Раде призвали разобраться с действиями ТЦК в Харькове (видео)

По словам нардепа Александра Бакумова, работа ТЦК в Харькове больше напоминает стиль действия преступных банд. Военные надевают балаклавы, не представляются и перекрывают дороги, что значительно осложняет жизнь в городе.

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Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Александр Бакумов обратил внимание на силовую мобилизацию в Харькове. С трибуны парламента он обратился по этому поводу к украинскому военному командованию.

Политик назвал действия военкомов недопустимыми, в частности, тотальное перекрытие дорог в городе для проверки военно-документов у мужчин. В начале выступления он выразил понимание важности выполнения мобилизационных мероприятий в Украине для стабилизации фронта.

"Но то, что происходит в Харькове, полностью неприемлемо. Это тотальная блокировка улиц блоками, когда транспорт не может даже уехать. Это какая-то фильтрация населения", — заметил он.

Бакумов также вспомнил об избиении сотрудниками ТЦК женщины-адвоката Юлии Палагиной в медучреждении, которая не смогла оказать правовую помощь клиенту.

"Что это за ОПГ? Они не представляются, носят балаклавы. Мы как народные депутаты, что, надеваем балаклавы и тайно голосуем? Почему в Харькове столь тотальная несправедливость?" — возмутился политик.

При этом он добавил, что бывает в разных украинских городах, но в Харькове работники ТЦК действуют "супер по-особенному". Средний и малый бизнес перестали работать, а мужчины не выходят на работу: правительство не разработало нормальную процедуру бронирования для них.

"Генштаб, командование ВСУ, Министерства обороны и внутренних дел. Обращаюсь от всех харьковчан: прекратите это, возьмите это на свой контроль, поставьте адекватную задачу по выполнению мобилизационных планов. Что происходит в Харькове, почему идет тотальное унижение и неуважение?" — заключил он.

Фокус ранее писал, как в Харькове мужчина, убегая от сотрудников ТЦК, прыгнул в грязную реку и спрятался в сточной трубе. Позже ему пришлось вызвать скорую.

Напомним, адвокат Мария Населенко заявила о ее избиении работником Бучанского ТЦК при оказании юридической помощи военнообязанному. После похода в ТЦК ее госпитализировали.