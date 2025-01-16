Избиение адвоката в Бучанском ТЦК: как отреагировали в полиции

В полиции отметили, что по заявлению юриста открыто уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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По заявлению адвоката Марии Населенко об избиении работником территориального центра комплектования и социальной поддержки открыто уголовное производство. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Киевской области.

Правоохранители отметили, что уголовное производство открыто по ч. ст. 126 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела и продолжается досудебное расследование.

Отметим, что ч. 1 ст. 126 Уголовного Кодекса Украины предусматривает ответственность за умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений. За это предусматривается штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Избиение адвоката в Бучанском ТЦК: что известно

Напомним, недавно стало известно, что работники Бучанского ТЦК во время оказания юридической помощи одному из военнообязанных применили силу к адвокату Марии Населенко. Женщина имеет инвалидность 3 группы из-за заболевания, полученного во время военной службы, является волонтером и матерью 19-летнего добровольца. Юрист отметила, что ее били, толкали и выкручивали руки, а также просмотрели в мобильном устройстве документы, содержащие адвокатскую тайну.

После инцидента женщина была госпитализирована, ведь ее состояние ухудшилось. Также Мария Населенко обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Реакция на инцидент ТЦК

На момент выхода материала реакция от местного ТЦК отсутствует.

Напомним, недавно в Харькове мужчина, убегая от людей в военной форме, прыгнул в грязную реку и некоторое время прятался в сточной трубе. Очевидцы утверждали, что за ним гнались сотрудники ТЦК и позже ему вызвали скорую.

Позже двое харьковчан напали на "бусик" ТЦК, чтобы похитить военнообязанного. "Освобождение" родственника закончилось неудачно, и одного из фигурантов задержали.