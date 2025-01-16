Побиття адвокатки в Бучанському ТЦК: як відреагували в поліції

В поліції зазначили, що за заявою юристки відкрито кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.

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За заявою адвокатки Марії Населенко щодо побиття працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції в Київській області.

Правоохоронці зазначили, що кримінальне провадження відкрито за ч. ст. 126 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини справи та триває досудове розслідування.

Зазначимо, що ч. 1 ст. 126 Кримінального Кодексу України передбачає відповідальність за умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. За це передбачається штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

Побиття адвокатки в Бучанському ТЦК: що відомо

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що працівники Бучанського ТЦК під час надання юридичної допомоги одному з військовозобов'язаних застосували силу до адвокатки Марії Населенко. Жінка має інвалідність 3 групи через захворювання, отримане під час військової служби, являється волонтеркою та матір’ю 19-річного добровольця. Юристка зазначила, що її били, штовхали та викручували руки, а також переглянули в мобільному пристрої документи, що містять адвокатську таємницю.

Після інциденту жінка була госпіталізована, адже її стан погіршився. Також Марія Населенко звернулась з відповідною заявою до поліції.

Реакція на інцидент ТЦК

На момент виходу матеріалу реакція від місцевого ТЦК відсутня.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові чоловік, тікаючи від людей у військовій формі, стрибнув у брудну річку і деякий час ховався в стічній трубі. Очевидці стверджували, що за ним гналися співробітники ТЦК і пізніше йому викликали швидку.

Пізніше двоє харків'ян напали на "бусик" ТЦК, щоб викрасти військовозобов'язаного. "Визволення" родича закінчилось невдало, і одного з фігурантів затримали.