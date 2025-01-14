У Харкові напали на "бусик" ТЦК, щоб викрасти військовозобов'язаного, — поліція (фото)

Правоохоронці затримали одного з двох нападників на мікроавтобус терцентру комплектування, заявили у ГУ Нацполіції Харківської області. Причина нападу — загроза мобілізації родича, затриманого військкомами.

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Двоє харків'ян "підлетіли" на машині Tesla до "бусика", в якому перебували працівники Харківського терцентру комплектування. Чоловіки спробували відбити людину, яка сиділа в кабіні — це був родич одного з нападників. "Визволення" родича закінчилось невдало, і одного з фігурантів затримали. Про деталі нападу і про вогнепальну та холодну зброю, яку вони використовували, начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов написав на сторінці Facebook.

Допис Болвінова з'явився у мережі близько 19 год. 14 січня. Посадовець повідомив про напад на автомобіль ТЦК з метою викрадення військовозобов'язаного. Військовозобов'язаний, доля якого турбувала нападників, — племінник одного з нападників, власника "Тесли" і місцевого підприємця. Чоловік разом зі спільником перегородив "Теслою" дорогу, щоб заблокувати рух "бусика" військкомату. Після цього один з них кинувся до задніх дверей, вибив скло і почав битись, заявив представник Нацполіції. У дописі вказано, що після інциденту з ТЦК поліція оголосила сигнал "Перехоплення". В підсумку дядька військовозобов'язаного, 49-річного чоловіка, затримали. Тривають пошуки спільника, підсумував представник поліції.

Інцидент з ТЦК — що сталось у Харкові

Правоохоронець опублікував фото з місця інциденту з ТЦК. На одному фото — мікроавтобус військкомату, який стоїть біля тротуару. На іншому — заднє сидіння "бусика", засипане склом з розбитого вікна.

Інцидент з ТЦК - бусик харківського військомату Фото: Facebook / Сергій Болвінов Інцидент з ТЦК - сидіння бусика харківського військомату Фото: Facebook / Сергій Болвінов

Також є фото предметів, які, ймовірно, мали при собі нападники. Бачимо, що харків'яни, готуючись атакувати військкомів, взяли з собою сокиру, два ножі, пістолет з п'ятьма набоями.

Інцидент з ТЦК - зброя, яку мали нападники на бусик військкомату Фото: Facebook / Сергій Болвінов

В підсумку Болвінов наголосив, що недоречно у воюючій країні застосовувати методи "Дикого Заходу". При цьому зауважив, що таку ситуацію з радістю використають російські пропагандисти. Зі слів правоохоронця, затриманого та його спільника підозрюють у хуліганстві та перешкоджанні роботи ЗСУ. Тим часом племінника, за професією водія, вже мобілізували, ідеться у дописі.

Інцидент з ТЦК - Болвінов про напад на бусик військкомату Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Харківського обласного терцентру комплектування не коментували інцидент з ТЦК, під час якого люди намагались відбити військовозобов'язаного.

Зазначимо, 14 січня Фокус писав про інший інцидент з ТЦК, про який повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. Політикиня заявила, начебто Закарпатський терцентр затримав рецидивіста з метою подальшої мобілізації. З її слів, рецидивіст втік, прихопивши з собою 27 тисяч євро з сейфа начальника. Допис нардепки спростував ТЦК: військкоми заявили, що це маніпуляція, брехня та російська пропаганда.

Нагадуємо, 10 січня стався інцидент з ТЦК за участю адвокатки. На кадрах з місця подій видно, як людину виштовхують за двері: військкоми пояснили, що сталось.