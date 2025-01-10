"Піддався на провокування": сутичку військового з адвокаткою в Харкові прокоментували в ТЦК

У ТЦК стверджують, що адвокатка "агресивною" поведінкою перешкоджала роботі ВЛК. Водночас командування засудило дії військового, що "піддався на провокування" та виштовхав дівчину за двері.

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У соцмережах 9 січня поширилося відео, на якому адвокатку, що намагалася зустрітися з клієнтом під час військово-лікарської комісії в лікарні, силою виштовхав за двері співробітник Харківського ТЦК. У територіальному центрі заявили, що жінка поводилася провокативно, проте засудили дії військовослужбовця та ініціювали службове розслідування. Про це повідомила пресслужба Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Пресслужба ТЦК стверджує, що в одному з медичних закладів Харкова адвокатка військовозобов'язаного "перешкоджала" роботі ВЛК і провокувала конфлікт.

"Попередньо встановлено, що до конфлікту призвела поведінка громадянки, яка назвала себе адвокатом військовозобов’язаного. При цьому громадянка своєю агресивною поведінкою і намаганням провокувати конфлікт перешкоджала роботі ВЛК. З метою припинення конфлікту військовослужбовець відтіснив громадянку за межі службового приміщення", — говорять у ТЦК.

У заяві також зазначають, що командування Харківського ОТЦК та СП "засуджує дії військовослужбовця, який піддався на провокування". Запевняють, що за результатами службового розслідування будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи.

"Також командуванням і особовим складом обласного та районного ТЦК та СП надається все потрібне сприяння правоохоронним органам, які здійснюють перевірку всіх обставин конфлікту", — повідомили в пресслужбі.

Дії військовослужбовця під час конфлікту адвокатки з ТЦК у Харкові перевіряє слідство Фото: Скриншот

У пресслужбі головного управління Національної поліції у Харківській області також прокоментували інцидент. Зазначили, що 28-річна адвокатка звернулася до них із заявою про конфліктну ситуацію з представником ТЦК, і правоохоронці зараз встановлюють обставини конфлікту.

Поліція встановлює обставини конфлікту під час ВЛК у Харкові Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 січня в мережі також поширилося відео з Запоріжжя, на якому, як стверджують очевидці, перехожі завадили ТЦК мобілізувати чоловіка.

Офіцерка Управління комунікацій командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів 9 січня розповіла, що з 2022 року в Україні подали в розшук 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків.