"Поддался на провокации": стычку военного с адвокатом в Харькове прокомментировали в ТЦК

В ТЦК утверждают, что адвокат "агрессивным" поведением препятствовала работе ВВК. В то же время командование осудило действия военного, который "поддался на провокации" и вытолкал девушку за дверь.

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В соцсетях 9 января распространилось видео, на котором адвоката, пытавшуюся встретиться с клиентом во время военно-врачебной комиссии в больнице, силой вытолкал за дверь сотрудник Харьковского ТЦК. В территориальном центре заявили, что женщина вела себя провокационно, однако осудили действия военнослужащего и инициировали служебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Пресс-служба ТЦК утверждает, что в одном из медицинских учреждений Харькова адвокат военнообязанного "препятствовала" работе ВВК и провоцировала конфликт.

"Предварительно установлено, что к конфликту привело поведение гражданки, которая назвала себя адвокатом военнообязанного. При этом гражданка своим агрессивным поведением и попыткой провоцировать конфликт препятствовала работе ВВК. С целью прекращения конфликта военнослужащий оттеснил гражданку за пределы служебного помещения", — говорят в ТЦК.

В заявлении также отмечают, что командование Харьковского ОТЦК и СП "осуждает действия военнослужащего, который поддался на провокации". Уверяют, что по результатам служебного расследования будут приняты организационные и дисциплинарные меры.

"Также командованием и личным составом областного и районного ТЦК и СП предоставляется все необходимое содействие правоохранительным органам, которые осуществляют проверку всех обстоятельств конфликта", — сообщили в пресс-службе.

Действия военнослужащего во время конфликта адвоката с ТЦК в Харькове проверяет следствие Фото: Скриншот

В пресс-службе главного управления Национальной полиции в Харьковской области также прокомментировали инцидент. Отметили, что 28-летняя адвокат обратилась к ним с заявлением о конфликтной ситуации с представителем ТЦК, и правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства конфликта.

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта во время ВЛК в Харькове Фото: Скриншот

Напомним, 9 января в сети также распространилось видео из Запорожья, на котором, как утверждают очевидцы, прохожие помешали ТЦК мобилизовать мужчину.

Офицер Управления коммуникаций командования Сухопутных войск Наталья Киндратив 9 января рассказала, что с 2022 года в Украине подали в розыск 500 тысяч военнообязанных мужчин.