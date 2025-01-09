"Вставай, убегай": прохожие помешали ТЦК мобилизовать мужчину в Запорожье, — соцсети (видео)

На распространенном в соцсетях ролике можно увидеть, как толпа женщин поднимает мужчину на ноги и призывает бежать от военного в форме. В местном ТЦК и СП инцидент не комментировали.

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На улице города Запорожье прохожие помогли военнообязанному мужчине уклониться от мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщают очевидцы. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

На видео можно увидеть, как толпа пытается поднять парня с земли. Поставив его на ноги, женщины начинают подталкивать его, побуждая убегать с места происшествия.

"Беги, вставай, беги!" — выкрикивают женские голоса.

Рядом при этом стоит военный в форме, по словам очевидцев — сотрудник ТЦК и СП. Мужчина отталкивает его в сторону и бежит прочь.

В местном территориальном центре комплектации и социальной поддержки и других органах событие на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 9 января офицер Управления коммуникаций командования Сухопутных войск Наталья Киндратив рассказала, что с 2022 года в Украине подано в розыск 500 тысяч военнообязанных мужчин. По словам офицера, правоохранители не ищут военнообязанных по домам, а проверяют документы у мужчин в общественных местах.

8 января в соцсетях распространилось видео "бусификации" мужчины во Львове. На кадрах можно увидеть, как люди в военной форме бьют мужчину, хватают за шею и заталкивают в салон авто. Во Львовском областном ТЦК рассказали, что мужчина не имел с собой документов, отказался проехать в терцентр и ударил одного из военнослужащих в лицо. На инцидент отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.