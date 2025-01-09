В Украине разыскивают 500 тысяч военнообязанных мужчин: в ВСУ рассказали детали

ТЦК не имеет права самостоятельно разыскивать уклонистов. А у полиции, как отметила представительница командования Сухопутных войск Наталья Киндратив, не хватает сил и средств на выполнение этих полномочий.

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Начиная с 2022 года в Украине в розыск подано полмиллиона военнообязанных мужчин. Об этом KyivFM рассказала офицер Управления коммуникаций командования Сухопутных войск Наталья Киндратив.

Послушать отрывок разговора с Натальей Киндратив можно с 26:29 по 28:02

За время полномасштабного вторжения, то есть с февраля 2022 года, в Украине более 500 тысяч человек были поданы в розыск для органов Национальной полиции, поскольку таких полномочий у территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) нет.

Для Национальной полиции, отметила офицер, это не является единственной обязанностью и разыскать такое количество людей теми ограниченными средствами, которые есть у правоохранителей, довольно сложно. Поэтому они привлекают к этому процессу и следователей, и оперативные группы.

Причем, как рассказала Наталья Киндратив, правоохранители не разыскивают уклонистов по домам, а проверяют документы у лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет на улице или в общественных местах.

Напомним, что условиях военного положения и всеобщей мобилизации районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки разыскивают военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые нарушили правила воинского учета. Юридическим основанием для обращения в полицию для розыска человека является совершение военнообязанным правонарушения, предусмотренного статьями 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В случае объявления лица в розыск лицо может самостоятельно решить проблему, добровольно явившись в ТЦК с необходимыми документами.