"Бусификация" мужчины во Львове с кулаками: отреагировали ТЦК и омбудсмен (видео)

Очевидец снял, как военные руками и ногами били мужчину, пытаясь посадить его насильно в машину. В ТЦК заявили, что ему "предложили проехать" в военкомат из-за отсутствия при себе документов.

Related video

Во Львове сняли задержание мужчины, которого силой посадили в машину и повезли в неизвестном направлении. Кадры 7 января распространили в соцсетях.

На видео видно, что посреди улицы разговаривают пятеро мужчин, и один из них одет в военную форму. Разговор перетекает в спор и потасовку. Одного из собеседников берут под руки, но он защищается.

Впоследствии подъезжает белая машина, и мужчин в камуфляже становится больше. Неизвестного, которого до этого пытались взять под руки, заталкивают силой в салон. На кадрах можно увидеть, как его бьют ногами и руками, а также захватывают за шею.

"Пока неизвестно, почему возник конфликт и причину такого поведения людей в форме. Ждем официальной реакции структур", — отметили авторы контента.

Реакция ТЦК

Пресс-служба Львовского областного ТЦК 7 января сообщила, что группа оповещения Шевченковского районного ТЦК обнаружила нарушителя правил воинского учета, который подлежал мобилизации. Военно-учетных документов при себе мужчина не имел, поэтому ему "предложили проехать" в военкомат для прохождения ВВК и определения степени годности.

"Вместо этого военнообязанный отказался, начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила", — заявила пресс-служба.

Публикация Львовского областного ТЦК относительно инцидента Фото: Скриншот

В ТЦК заверили, что руководство "решительно осуждает" применение силы со стороны военных. Из-за инцидента назначили служебное расследование, а работников с видео отстранили от обязанностей.

"В очередной раз напоминаем об обязанности военнообязанных носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе уполномоченных лиц", — добавила пресс-служба.

Реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что реагирует на каждое нарушение со стороны ТЦК в регионах, направляя письма в областные военкоматы, военную службу правопорядка и в случае необходимости правоохранителей.

"Так, сегодня в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину. Мой представитель во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а также сообщит Государственное бюро расследований (ГБР) в случае подтверждения фактов применения физической силы. Если нарушение прав человека подтверждено: требую надлежащей реакции и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины", — отметил омбудсмен.

Публикация омбудсмена относительно инцидента Фото: Скриншот

Напомним, в полиции 7 января сообщили, что на железнодорожном вокзале в Днепре возник конфликт во время проверки военно-учетных документов. В результате 45-летний мужчина достал из кармана нож и ранил правоохранителя.

В Днепропетровском областном ТЦК сообщили, что ножевое ранение также получил работник военкомата. Кроме того, нападавший разорвал служебное удостоверение военного.