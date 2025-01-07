Во время конфликта с ТЦК в Днепре были ранены два человека: военные рассказали свою версию событий

В ТЦК утверждают, что задерживаемый вырвал удостоверение из рук военнослужащего и разорвал его, а затем достал нож и ударил им военного и правоохранителя.

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Утром СМИ сообщали, что во время силовой мобилизации в Днепре произошел конфликт с участием ТЦК и полиции. В главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области сообщали, что военнообязанный не предоставил документы для проверки сотрудникам территориального центра комплектования и социальной поддержки, а при попытке его задержания ранил правоохранителя ножом. Ситуацию прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

Военные утверждают, что военнообязанный гражданин нанес ножевое ранение не только правоохранителю, но и сотруднику ТЦК. По их словам, 45-летний гражданин после требования предъявить группе оповещения военно-учетные документы повел себя агрессивно.

"Гражданин прибегнул к неадекватным и агрессивным действиям: вырвал служебное удостоверение из рук военнослужащего и разорвал его, кричал, что он "не дурак, чтобы идти воевать". Но на этом мужчина не остановился и прибегнул к явно криминальным насильственным действиям. Он достал холодное оружие (нож) и нанес ранения военнослужащему и полицейскому", — написали в ТЦК.

По версии военнослужащих, женщины пожилого возраста не видели нападения мужчины на сотрудника ТЦК и правоохранителя и бросились спасали его от задержания, от чего произошла потасовка.

"Одна из женщин, пытаясь поднять на ноги этого мужчину, упала вместе с ним на покрытой льдом решетке дождевого коллектора. Как результат "помощи" — "спасенный" мужчина получил травму лица, которую видно на обнародованных видео", — сказали в пресс-службе.

В заметке также отметили, что пострадавшему сотруднику ТЦК оказали медицинскую помощь и угрозы его жизни нет.

В Днепропетровском областном ТЦК рассказали свою версию конфликта на вокзале в Днепре Фото: Скриншот

Конфликт с ТЦК в Днепре: что известно

Утром 7 января в сети распространилось видео, на котором, как утверждали очевидцы, работники ТЦК автоматом отпугивали гражданских во время силовой мобилизации на железнодорожном вокзале в Днепре. Женщины пытались помешать мобилизации мужчины, а когда началась потасовка, военный взял в руки автомат.

Сообщалось, что мужчину повалили на землю правоохранитель и военком. В конце ролика на его лице можно увидеть кровь.

В главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области в тот же день сообщили, что во время конфликта мужчина ранил ножом полицейского. По словам правоохранителей, он отказался предоставить военно-учетные документы, а женщины хотели помешать его задержанию, поэтому сотруднику ТЦК пришлось отпугивать их оружием. Позже в полиции добавили, что задерживаемый мужчина со своей стороны написал заявление на сотрудника ТЦК за нанесение ему телесных повреждений.

Напомним, 2 января СМИ писали о гибели мужчины в Сумском ТЦК. 40-летний военнообязанный умер от черепно-мозговой травмы. В ТЦК заявили что их сотрудники не участвовали в конфликте и драке.