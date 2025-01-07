Під час конфлікту з ТЦК у Дніпрі було поранено двох людей: військові розповіли свою версію подій

У ТЦК стверджують, що затримуваний вирвав посвідчення з рук військовослужбовця та розірвав його, а потім дістав ніж і вдарив ним військового та правоохоронця.

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Вранці ЗМІ повідомляли, що під час силової мобілізації в Дніпрі стався конфлікт за участі ТЦК і поліції. У головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області повідомляли, що військовозобов'язаний не надав документи для перевірки співробітникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а при спробі його затримання поранив правоохоронця ножем. Ситуацію прокоментували в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

Військові стверджують, що військовозобов'язаний громадянин наніс ножове поранення не лише правоохоронцю, а й співробітнику ТЦК. За їхніми словами, 45-річний громадянин після вимоги пред'явити групі оповіщення військово-облікові документи повівся агресивно.

"Громадянин вдався до неадекватних та агресивних дій: вирвав службове посвідчення з рук військовослужбовця та розірвав його, кричав, що він "не дурень, щоб йти воювати". Але на цьому чоловік не зупинився і вдався до явно кримінальних насильницьких дій. Він дістав холодну зброю (ніж) та наніс поранення військовослужбовцю та поліцейському", — написали в ТЦК.

За версією військовослужбовців, жінки літнього віку не бачили нападу чоловіка на співробітника ТЦК та правоохоронця та кинулися рятували його від затримання, від чого сталася штовханина.

"Одна з жінок, намагаючись підняти на ноги цього чоловіка, впала разом з ним на вкритій льодом решітці дощового колектора. Як результат "допомоги" — "врятований" чоловік отримав травму обличчя, яку видно на оприлюднених відео", — сказали в пресслужбі.

У дописі також зазначили, що постраждалому співробітнику ТЦК надали медичну допомогу та загрози його життю немає.

У Дніпропетровському обласному ТЦК розповіли свою версію конфлікту на вокзалі в Дніпрі Фото: Скриншот

Конфлікт із ТЦК у Дніпрі: що відомо

Вранці 7 січня в мережі поширилося відео, на якому, як стверджували очевидці, працівники ТЦК автоматом відлякували цивільних під час силової мобілізації на залізничному вокзалі в Дніпрі. Жінки намагалися завадити мобілізації чоловіка, а коли почалася штовханина, військовий взяв до рук автомат.

Повідомлялося, що чоловіка повалили додолу правоохоронець і військком. Наприкінці ролику на його обличчі можна побачити кров.

У головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області того ж дня повідомили, що під час конфлікту чоловік поранив ножем поліцейського. За словами правоохоронців, він відмовився надати військово-облікові документи, а жінки хотіли завадити його затриманню, тому співробітнику ТЦК довелося відлякувати їх зброєю. Пізніше в поліції додали, що затримуваний чоловік зі свого боку написав заяву на співробітника ТЦК за нанесення йому тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 2 січня ЗМІ писали про загибель чоловіка в Сумському ТЦК. 40-річний військовозобов'язаний помер від черепно-мозкової травми. У ТЦК заявили що їхні співробітники не брали участі в конфлікті та бійці.