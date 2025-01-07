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Украина Российско-украинская война

Ранил ножом полицейского: новые подробности конфликта в Днепре во время рейда ТЦК (фото)

Мужчина достал из кармана нож и ранил полицейского Днепровского районного управления
Фото: Открытые источники | Мужчина достал из кармана нож и ранил полицейского Днепровского районного управления

По версии полиции, мужчина не предоставил военно-учетные документы для проверки на железнодорожном вокзале Днепра. Женщины хотели защитить его от задержания, а сотрудник ТЦК хотел отпугнуть их автоматом.

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Утром на железнодорожном вокзале в Днепре возник конфликт во время силовой мобилизации. Мужчина не предоставил военно-учетные документы для проверки работникам ТЦК и нанес правоохранителю ножевое ранение, сообщила местная полиция.

По предварительным данным, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки.

Далее, как утверждают полицейские, мужчина достал из кармана нож и ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранитель обратился в больницу, ему оказали медицинскую помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли.

Полицейский Днепровского районного управления получил ножевое ранение Fullscreen
Полицейский Днепровского районного управления получил ножевое ранение

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Позже в полиции добавили, что 45-летний мужчина подал заявление о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Стоит отметить, что во время конфликта сотрудник ТЦК схватил автомат и хотел отпугнуть гражданских, в основном женщин.

Напомним, в Одессе поймали с поличным 31-летнего командира воинской части, требовавшего взятки у подчиненных — 30% от выплат за боевые задачи. Свои требования он аргументировал "нуждами части, в частности, ремонтом техники".

Фокус ранее писал о новой схеме переправки военнообязанных в Румынию. В Тячевском районе Закарпатья за 4500 долларов мужчинам предлагали выехать на гужевом транспорте через блокпост под кучей строительного мусора.