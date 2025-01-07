Ранил ножом полицейского: новые подробности конфликта в Днепре во время рейда ТЦК (фото)

По версии полиции, мужчина не предоставил военно-учетные документы для проверки на железнодорожном вокзале Днепра. Женщины хотели защитить его от задержания, а сотрудник ТЦК хотел отпугнуть их автоматом.

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Утром на железнодорожном вокзале в Днепре возник конфликт во время силовой мобилизации. Мужчина не предоставил военно-учетные документы для проверки работникам ТЦК и нанес правоохранителю ножевое ранение, сообщила местная полиция.

По предварительным данным, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки.

Далее, как утверждают полицейские, мужчина достал из кармана нож и ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранитель обратился в больницу, ему оказали медицинскую помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли.

Полицейский Днепровского районного управления получил ножевое ранение

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Позже в полиции добавили, что 45-летний мужчина подал заявление о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Стоит отметить, что во время конфликта сотрудник ТЦК схватил автомат и хотел отпугнуть гражданских, в основном женщин.

Напомним, в Одессе поймали с поличным 31-летнего командира воинской части, требовавшего взятки у подчиненных — 30% от выплат за боевые задачи. Свои требования он аргументировал "нуждами части, в частности, ремонтом техники".

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