В ЕС под кучей мусора: на Закарпатье разоблачили еще одну схему переправки уклонистов (фото)

Жители Закарпатской области переправляли военнообязанных граждан в Румынию. Стоимость услуги составляла 4,5 тысячи долларов США.

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В Тячевском районе Закарпатья некоторое время функционировала схема незаконной переправки военнообязанных мужчин в Румынию. Об этом сообщили в полиции.

Выяснилось, что к преступной деятельности причастны 59-летний житель Тячевщины и 52-летний житель Хустского района, которые за 4500 долларов предлагали мужчинам беспрепятственное пересечение границы. За эту сумму в "пакет услуг" входила встреча военнообязанных на местном вокзале, подробный инструктаж и трансфер на гужевом транспорте через блокпост в пограничную зону, под кучей строительного мусора.

Злоумышленники были задержаны полицейскими и сотрудниками СБУ в сотрудничестве с Госпогранслужбой Украины.

Во время обыска у 59-летнего фигуранта правоохранители обнаружили 2500 долларов и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать об их причастности к преступлению. Вторая часть денег, полученных от клиента, была изъята у 52-летнего сообщника, который должен был переправить гражданина через лес в ЕС.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная переправка военнообязанных мужчин через государственную границу. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, в декабре 2024 года мужчина пытался пересечь границу с Польшей, предоставив документы на имя женщины Иванка, которые он якобы получил после операции по смене пола. Впоследствии выяснилось, что никаких подобных операций мужчина делать даже не планировал.

Также Фокус писал, что правоохранитель из Черновицкой области через лес переводил мужчин через границу с Румынией. Цена такой "услуги" составляла 6 тыс. евро с человека.