На Буковине правоохранитель лично переводил уклонистов через границу в Румынию (фото)

Пограничник помогал военнообязанным мужчинам нелегально попадать в соседнее государство. За свои услуги он просил 6 тысяч евро.

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С июля 2024 года правоохранитель из Черновицкой области начал собственный противоправный "бизнес" на уклонистах. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Мужчина забирал военнообязанных мужчин в оговоренном месте и на собственном авто довозил их до одного из сел, граничащего с Румынией.

Далее он лично, пешком через лес, переводил мужчин через границу. Цена такой "услуги" составляла 6 тыс. евро с человека.

15 сентября, во время передачи средств от одного из желающих покинуть страну, работники ГБР задержали правоохранителя "на горячем".

Задержанному сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Со своей стороны Черновицкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона информирует, что в противоправных действиях подозревается 59-летний пограничник.

Напомним, 21-летний винничанин блуждал в горах, отбивался от хищников и пил ядовитую воду, пытаясь попасть в Румынию. В это время его отец волновался за сына, поэтому решил обратиться к пограничникам.

Также мы писали, что пограничника-кинолога поймали на переправке военнообязанных в Европу. Свои услуги тот оценил в 21 тысячу евро.