На Буковині правоохоронець особисто переводив ухилянтів через кордон до Румунії (фото)

Прикордонник допомагав військовозобов'язаним чоловікам нелегально потрапляти у сусідню державу. За свої послуги він просив 6 тисяч євро.

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З липня 2024 року правоохоронець з Чернівецької області розпочав власний протиправний "бізнес" на ухилянтах. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Чоловік забирав військовозобов'язаних чоловіків в обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного зі сіл, що межує з Румунією.

Далі він особисто, пішки через ліс, переводив чоловіків через кордон. Ціна такої "послуги" складала 6 тис. євро з особи.

15 вересня, під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну, працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому".

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Зі свого боку Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону інформує, що у протиправних діях підозрюється 59-річний прикордонник.

Нагадаємо, 21-річний вінничанин блукав у горах, відбивався від хижаків та пив отруйну воду, намагаючись потрапити до Румунії. В цей час його батько хвилювався за сина, тож вирішив звернутися до прикордонників.

Також ми писали, що прикордонника-кінолога спіймали на переправленні військовозобов'язаних до Європи. Свої послуги той оцінив у 21 тисячу євро.