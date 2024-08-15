Прикордонника-кінолога спіймали на переправленні військовозобов'язаних до Європи (фото)

Посадовець Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України вирішив посприяти чоловіку призовного віку незаконно покинути територію України. Свої послуги він оцінив у 21 тисячу євро.

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Посадовця Кінологічного навчального центру, який хотів налагодити канал переправлення чоловіків за кордон, затримали "на гарячому". Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як зазначається, на початку липня посадовець запропонував мешканцю Львівської області за 21 тисячу євро, тобто приблизно 950 тисяч грн, перевести його через державний кордон. Таку значну суму посадовець пояснив "терміновістю" та "складністю" завдання. Також пообіцяв посприяти у виїзді до Європи знайомим ухилянта.

За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки, поки ще не встановлені супровідники, мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску.

Посадовець порадив чоловікові взяти із собою придатні для походів одяг та взуття.

Передачу грошей прикордонник призначив 11 серпня поблизу автовокзалу у Львові. Забрати ж кошти попросив свого знайомого, який не був обізнаний зі злочинною схемою. Після отримання коштів від посередника посадовця затримали правоохоронці.

Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, наприкінці червня прикордонники затримали одразу 24 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути кордон між Україною та Молдовою. Кожен із затриманих в Одеській області ухилянтів заплатив по 12 тис. євро.

У серпні в Одеській області затримали вже 42 військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із невизнаним Придністров'ям. Кожен з чоловіків заплатив по 6–8 тисяч доларів за те, щоб виїхати з України.