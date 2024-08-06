На Одещині затримали "роту" ухилянтів, які тікали до Придністров'я, — соцмережі (фото)

За інформацією з соцмереж, кожен з чоловіків заплатив по 6-8 тисяч доларів за те, щоб виїхати з України.

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В Одеській області затримали 42 військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із невизнаним Придністров'ям. Про це повідомив телеграм-канал "Одеса info".

"Сьогодні в Одеській області затримали Камаз із 42 ухильниками в кузові, який їхав у Придністров'я. Повідомляють, що це сталося в с. Станіславка", — йдеться у повідомленні.

Затримані ухилянти Одеська область Затримані ухилянти Одеська область

За інформацією з соцмереж, кожен з чоловіків заплатив по 6-8 тисяч доларів за те, щоб виїхати з України.

Наразі офіційної інформації від Державної прикордонної служби чи інших відомств України щодо цієї події немає.

Нагадаємо, 2 серпня прикордонники затримали "провідника" ухилянтів, який за $10 000 гарантував двом громадянам України призовного віку доставити їх "за кордон без обмежень".

1 серпня бійці прикордонного загону "Помста" знищили російський пункт управління, звідки керували польотами дронів.