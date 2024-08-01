Прикордонники знищили пункт управління дронами росіян (відео)

У Держприкордонслужбі також повідомили, що українським захисникам вдалось знищити особовий склад та військову техніку окупантів.

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Бійці прикордонного загону "Помста" знищили російський пункт управління, звідки керували польотами дронів. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники "Помсти" знищили пункт управління БпЛА з особовим складом та озброєння противника", — йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнили, що в результаті ураження пункту управління безпілотників ліквідовано одного окупанта, ще двоє — отримали поранення.

Також прикордонники оприлюднили відео, на якому видно, як дрон, яким керує український захисник, влучає у пункт, звідки ведеться управління ворожими безпілотниками.

Крім того, оператори FPV-дронів підрозділу "Фенікс" пошкодили:

дві ворожі гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

гармату МТ-12 "Рапіра";

МТ-ЛБ.

Відео знищення ворожої техніки також присутнє на оприлюднених ДПСУ кадрах.

Нагадаємо, 12 липня прикордонники Луганського загону "Помста" знищили у Серебрянському лісі два ворожих укриття з особовим складом та польовий склад боєкомплекту.

30 липня Держприкордонслужба повідомила, що затримали трьох іноземців, які ховалися в соняшниках і кукурудзі.