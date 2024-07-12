Прикордонники дронами "Heavy Shot" знищили укриття росіян в Серебрянському лісі (відео)

Український дрон знищив бліндажі та склад БК у Серебрянському лісі. Їх запустили прикордонники "Помсти".

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Прикордонники Луганського загону "Помста" знищили у Серебрянському лісі два ворожих укриття з особовим складом та польовий склад боєкомплекту. Про це інформують у Державній прикордонній службі (ДПСУ).

Зазначається, що за останні кілька днів прикордонники підрозділу "Aut nos aut nullus! – Або ми, або ніхто!" уразили у Серебрянському лісі, який розташований впритул до Кремінної, два укриття ворога та бліндаж, де зберігався боєкомплектом.

Бойова робота відбувалася завдяки застосуванню важкі ударних дронів "Heavy Shot".

Зазначимо, ці дрони виготовляє українська компанія Gurzuf Defence.

Технічні характеристики БПЛА:

Оптимізовані для знищення ворожої піхоти, складів, командних пунктів та легкоброньованої техніки й здатні нести від 10 до 40 кг бомбового навантаження;

Залежно від комплектації, можуть перевозити від 1 до 8 мін калібру 60-120 мм;

Комлектується універсальним або автоматичним механізмом для стандартних боєприпасів та потужним сервоприводом для одиночного скидання.

До 20 км радіус застосування;

Використовує як стандартні боєприпаси калібром 60-120 мм, так виготовлені "на замовлення";

Має стійку від РЕБ систему GPS-навігації та автоматично повертається на базу;

Оснащений 2К камерою та 30х зумом з 3-ох осьовою стабілізацією.

Нагадаємо, за час війни противнику вдалося захопити близько 95% Луганської області, а на 5% контрольованої Україною території, як розповідав начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор, все ще проживають 45 осіб.