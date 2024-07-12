Пограничники дронами "Heavy Shot" уничтожили укрытие россиян в Серебрянском лесу (видео)

Украинский дрон уничтожил блиндажи и склад БК в Серебрянском лесу. Их запустили пограничники "Мести".

Related video

Пограничники Луганского отряда "Месть" уничтожили в Серебрянском лесу два вражеских укрытия с личным составом и полевой склад боекомплекта. Об этом информируют в Государственной пограничной службе (ГПСУ).

Отмечается, что за последние несколько дней пограничники подразделения "Aut nos aut nullus! — Или мы, или никто!" поразили в Серебрянском лесу, который расположен вплотную к Кременной, два укрытия врага и блиндаж, где хранился боекомплект.

Боевая работа происходила благодаря применению тяжелые ударных дронов "Heavy Shot".

Отметим, эти дроны производит украинская компания Gurzuf Defence.

Технические характеристики БПЛА:

Оптимизированы для уничтожения вражеской пехоты, складов, командных пунктов и легкобронированной техники и способны нести от 10 до 40 кг бомбовой нагрузки;

В зависимости от комплектации, могут перевозить от 1 до 8 мин калибра 60-120 мм;

Комлектуется универсальным или автоматическим механизмом для стандартных боеприпасов и мощным сервоприводом для одиночного сброса.

До 20 км радиус применения;

Использует как стандартные боеприпасы калибром 60-120 мм, так изготовленные "на заказ";

Имеет устойчивую от РЭБ систему GPS-навигации и автоматически возвращается на базу;

Оснащен 2К камерой и 30х зумом с 3-ох осевой стабилизацией.

Напомним, за время войны противнику удалось захватить около 95% Луганской области, а на 5% контролируемой Украиной территории, как рассказывал начальник областной военной администрации Артем Лысогор, все еще проживают 45 человек.