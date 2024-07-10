Жители сажают огороды рядом с фронтом: Украина контролирует 5% Луганщины, — ОВА

По словам Артема Лысогора, противник продолжает попытки полного захвата региона, однако Силы обороны смогли крепко окопаться на позициях. На свободной территории все еще живут десятки украинцев, которых сложно вынудить эвакуироваться.

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Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские регионы, в том числе часть Луганской области, которая находится под контролем Украины. Деталями поделился начальник областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор в интервью изданию "Liga.net".

По его словам, за время войны противнику удалось захватить около 95% Луганской области, однако россияне не покидают попытки полной оккупации региона. В 2022 году ВСУ смогли вернуть контроль над 15 населенными пунктами и линия фронта остается стабильной.

"Враг атакует, но наши силы крепко стоят и окопались. Одно из самых трудных направлений – Белогоровское. Враг почти постоянно наносит там удары, до 10-12 наземных атак в день. Еще одно тяжелое направление. Около 5% территории области не оккупированы. 95% – под временным контролем россиян", — заявил Артем Лысогор.

Отдельно начальник Луганской ОВА добавил, что населенные пункты, которые свободны от российской оккупации, находятся под постоянным обстрелом из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, КАБов и так далее. В целом ситуация оценивается как тяжелая, ведь на этих 5% территории все еще проживают 45 человек.

"И даже после смерти соседей не все спешат уезжать. На прошлой неделе только четверо согласились на эвакуацию… Это преимущественно пожилые люди: "У меня муж здесь похоронен. Куда я уеду? Я уже пожила". Пытаемся убеждать, но тяжело. Они привыкли к своей земле. Продолжают сажать огороды рядом с фронтом. Готовы покинуть дом только тогда, когда он будет гореть", — добавил Артем Лысогор.

Примечательно, что из-за оккупации практически полного региона у противника есть большой выбор в оружии для поражения той или иной части освобожденной территории.

Напомним, 10 июля сообщалось, что в Луганской области выявили крупную тренировочную базу ВС РФ, где сотни людей проходят интенсивное обучение. На полигоне каждый месяц обучают до тысячи человек. Военная база находится недалеко от Славяносербска.