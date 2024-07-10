Мешканці садять городи поруч із фронтом: Україна контролює 5% Луганщини, — ОВА

За словами Артема Лисогора, противник продовжує спроби повного захоплення регіону, проте Сили оборони змогли міцно окопатися на позиціях. На вільній території все ще живуть десятки українців, яких складно змусити евакуюватися.

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Російські окупанти продовжують тероризувати українські регіони, зокрема частину Луганської області, яка перебуває під контролем України. Деталями поділився начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Артем Лисогор в інтерв'ю виданню "Liga.net".

За його словами, за час війни противнику вдалося захопити близько 95% Луганської області, проте росіяни не полишають спроби повної окупації регіону. У 2022 році ЗСУ змогли повернути контроль над 15 населеними пунктами і лінія фронту залишається стабільною.

"Ворог атакує, але наші сили міцно стоять і окопалися. Один із найважчих напрямків — Білогорівський. Ворог майже постійно завдає там ударів, до 10-12 наземних атак на день. Ще один важкий напрямок. Близько 5% території області не окуповані. 95% — під тимчасовим контролем росіян", — заявив Артем Лисогор.

Окремо начальник Луганської ОВА додав, що населені пункти, які вільні від російської окупації, перебувають під постійним обстрілом зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, КАБів тощо. Загалом ситуація оцінюється як важка, адже на цих 5% території все ще проживають 45 осіб.

"І навіть після смерті сусідів не всі поспішають виїжджати. Минулого тижня лише четверо погодилися на евакуацію... Це переважно літні люди: "У мене чоловік тут похований. Куди я поїду? Я вже пожила". Намагаємося переконувати, але важко. Вони звикли до своєї землі. Продовжують садити городи поруч із фронтом. Готові покинути дім тільки тоді, коли він горітиме", — додав Артем Лисогор.

Примітно, що через окупацію практично повного регіону у противника є великий вибір у зброї для ураження тієї чи іншої частини звільненої території.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що в Луганській області виявили велику тренувальну базу ЗС РФ, де сотні людей проходять інтенсивне навчання. На полігоні щомісяця навчають до тисячі осіб. Військова база розташована недалеко від Слов'яносербська.