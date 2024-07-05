На Луганському напрямку бійці ЗСУ уразили операторів дронів Supercam (відео)

У районі населеного пункту Варварівка група росіян прийшли забрати свій БПЛА. У цей момент українські сили завдали точного удару.

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Бійці Сил оборони в Луганській області успішно вразили операторів російського розвідувального дрона Supercam. Операцію було проведено за допомогою українського безпілотника 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс". Відео було опубліковано 4 липня на сторінці Facebook українського підрозділу.

Український дрон у районі населеного пункту Варварівка відстежив російський безпілотник Supercam, який використовувався для аерофотозйомки та створення високодетальних цифрових карт місцевості. Оператори дрона дочекалися моменту, коли російські військові підійшли до свого безпілотника, щоб його забрати. У цей момент українські сили завдали влучного удару, унаслідок чого кількох операторів противника було ліквідовано.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", район, де сталася атака, був захищений російськими комплексами протиповітряної оборони (ППО). Однак спроби збити український дрон виявилися невдалими. На відео зафіксовано слід ракети ППО, яка пролетіла повз український БПЛА.

Також експерти нагадали характеристики російського БПЛА. Безпілотник Supercam S350, який використовують російські сили, призначений для аерофотозйомки, дистанційного моніторингу місцевості та об'єктів.

Він має тривалість польоту до 4,5 годин і дальність передачі інформації до 70-100 км. Конструкція дрона значна: довжина пристрою становить 1,5 метра, а розмах крил — 3,5 метра, що вимагає спеціальних катапульт для його запуску.

"Це не перший випадок знищення операторів цієї моделі дрона. У 2023 році в Запорізькій області українські військові ліквідували російський розрахунок безпілотників Supercam S350", — підсумували оглядачі.

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