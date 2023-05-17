Рідкісний російський дрон SuperCam знову потрапив до рук ЗСУ: що відомо про БПЛА (відео)

Цей БПЛА російські військові часто використовують для розвідки.

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Бійці ЗСУ поділилися знімком російського БПЛА SuperCam, збитого силами української ППО під час нічної атаки 16 травня 2023 року. Фокус розповість докладніше про цей рідкісний дрон, який ЗС РФ використовують для розвідки.

У ніч на 16 травня Київ та інші українські міста були атаковані не лише ракетами, а й безпілотниками. Системи ППО ЗСУ добре впоралися із завданням та змогли гідно відбити атаки, після чого у тематичних пабликах військові почали публікувати фото "трофеїв" — уламки збитих ракет і дронів. Проте деякі БПЛА вдалося "приземлити" цілими.

Як видно на фото, бійці ЗСУ тримають у руках безпілотник російського виробництва SuperCam та парашут, за допомогою якого він сів на землю. Аналогічний дрон від компанії "Беспілотні системи" вже траплявся нашим військовим у січні цього року.

Дрон SuperCam — що про нього відомо

Можливо, захисники України приземлили дрон моделі Supercam S350. Принаймні він дуже схожий на нього, як видно на фото нижче, яке ми взяли з сайту компанії-виробника. Якщо пристрій дійсно відноситься до моделі Supercam S350, його технічні характеристики достеменно відомі.

Дрон моделі Supercam S350 Фото: SUPERCAM.AERO

Технічні характеристики російського дрону Supercam S350:

Розмах крил: 3,2 м

Час польоту: близько 4,5 год.

Швидкість: від 65 до 120 км/год

Радіус дії зв'язку: 70-100 км

Дальність дії відеоканалу: до 50-100 км

Дальність польоту: максимум 240 км

Злітна вага: максимум 11,5 кг

Висота польоту: 150 ÷ 5000 м.

БПЛА оснащено парашутом, завдяки чому відбувається приземлення, а запуск можливий за допомогою еластичної або пневматичної катапульти. Політ може здійснюватися у двох режимах: автоматичному чи напівавтоматичному. Корисним навантаженням безпілотника є: фотокамера 20/24/42/60 Мпікс,. тепловізор та/або HD-відеокамера з 10/33-кратним оптичним зумом, мультиспектральна камера, сенсор виміру радіаційного фону, лазерні газоаналізатор та сканер. В якості додаткового обладнання вказані модуль автоматичного супроводу та утримання цілі, 2- або 3-системний двочастотний приймач геодезичного класу, широкосмуговий захищений відеоканал передачі даних на відстані 50-100 км, а також командно-телеметрична радіолінія.

Можливо, спійманий дрон має іншу класифікацію, але зазначимо, що молодші моделі від цієї не надто відрізняються.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ отримали російський БПЛА "Елерон-3" і тепер зможуть використати його проти ЗС РФ.