ЗСУ збили рідкісний російський дрон Supercam: як вони допомагають окупантам (відео)

З початку війни українські військові вразили як мінімум два безпілотники лінійки Supercam, призначені для цивільних цілей.

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Збройні сили України за останню добу, 25 січня, збили російські безпілотники "Орлан-10" та Supercam. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу у Facebook.

Згідно зі зведенням, ЗСУ вдалося знищити чотири безпілотники "Орлан-10" та один Supercam ("Суперкам"). Якщо перший дуже відомий, оскільки вважається наймасовішим БПЛА російського виробництва, то другий використовується окупантами вкрай рідко — "Фокусу" відомо всього про два випадки його застосування.

Безпілотники лінійки Supercam у Росії виробляє компанія "Беспілотні системи". Вона пропонує 11 різних моделей, призначених для громадянського використання, який саме збили ЗСУ — невідомо. Вони відрізняються розмірами, тривалістю польоту та дальністю зв'язку.

Найменша модель літака Supercam S100 з розмахом крила 1 м може літати до 60 хвилин на відстань до 50 км і передає відео на 20 км.

Найновіший і найбільший Supercam SX300H має триметрові крила, систему вертикального зльоту та посадки, час польоту 3,2 години, радіус дії зв'язку до 100 км та дальність близько 260 км.

В арсеналі "Беспілотних систем" є квадрокоптер Supercam X4 з дальністю польоту до 5 км та часом польоту 40 хвилин. Крім того, компанія постачає гексакоптери X6M2, здатні проводити у повітрі до 55 хвилин та передавати відеосигнал на 10 км.

Як зазначається на сайті організації, безпілотники Supercam призначені для авіапатрулювання, повітряного моніторингу та аерофотозйомки, але ЗС РФ використовують їх для ведення розвідки на території України. Усі моделі можуть оснащуватися зашифрованими каналами передачі з високою стійкістю до перешкод, що у теорії може захистити від засобів радіоелектронної боротьби.

У листопаді на Сумщині ЗСУ збили російський безпілотник Supercam S350, який проводив розвідку. Таку модель оснащують оптичними камерами з роздільною здатністю до 60 МП, тепловізорами, лазерними цілепокажчиками, мультиспектральними камерами, модулями автоматичного відстеження цілей.

Характеристики Supercam S350

Розмах крила — 3,2 м

Час польоту — до 4,5 год.

Швидкість – до 120 км/год

Радіус дії радіолінії – до 100 км.

Максимальна дальність польоту – понад 240 км.

Максимальна злітна вага — 11,5 кг.

Робоча висота польоту – від 150 м до 5 км.

Час розгортання – 15 хв.

Режим польоту – автоматичний або напівавтоматичний

20 січня ЗСУ збили експериментальний російський дрон "Мерлин-ВР". За весь час повномасштабної війни відомо лише про два випадки захоплення такої моделі безпілотників.